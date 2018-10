Dimanche après-midi à la Maladière, le derby romand entre Xamax et Sion (1-1) n’a pas véritablement atteint des sommets d’intensité. Mais il a été illuminé par une action de classe, une inspiration géniale signée Bastien Toma, dont la passe à l’aveugle pour Lenjani sur le 0-1 (29e) est en train de faire le tour du monde sur les réseaux sociaux.

Mettant hors-jeu pas moins de neuf joueurs neuchâtelois, sa passe a déjà été visionnée plus de 800'000 fois sur Twitter, retweetée pas moins de 8500 fois et likée à 32'000 reprises (à 16h), un score bien évidemment énorme (et qui ne cesse d’augmenter) pour une scène émanant du championnat de Suisse. Une action qui symbolise toute la spontanéité du jeune Valaisan de 19 ans et mériterait d’être nominée pour la passe de l’année. Tant sa magistrale ouverture a permis de casser tout le bloc défensif du néo-promu.

Il a couru deux kilomètres de plus

Michel Urscheler, qui a suivi toute la carrière de Bastien depuis ses débuts en tant que proche de la famille, n’a pas vraiment été étonné de l’audace de son protégé. «Sur le moment, explique-t-il, les gens ont peut-être pu penser qu’il ne fait pas exprès. Or pour le connaître, je sais qu’il fait exprès, que c’est exactement ce qu’il voulait faire. De surcroît, il parvient à parfaitement doser son service sur un terrain synthétique. Bastien, c’est la spontanéité. Sa passe montre qui il est.»

Brace yourselves, here's the pass of the season.



Bastien Toma takes out 9 (!) Xamax-players with a perfectly weighted no-look through ball. A sensational pass from the 19-year old. pic.twitter.com/IeTiGJTVwr — Oliver Zesiger (@aulit_z) 8 octobre 2018

Lancé par Gabri en novembre 2017, le No 24 de Tourbillon compte déjà 30 matches de Super League à son actif. «Son moteur, reprend son conseiller, c’est le plaisir. On voit qu’il en a. Il est à la fois réfléchi et imprévisible.» C’est aussi un infatigable milieu de terrain: contre Xamax, Bastien a couru près de 13 km, soit deux kilomètres de plus que ses autres camarades en moyenne.

«J’aurais préféré que ma passe nous rapporte trois points plutôt que des centaines de milliers de clics»

Et lui, Bastien Toma, appelé en sélection M21 helvétique dès ce mardi, comment a-t-il vécu ce moment d’exception? Le plus ordinairement du monde, sans vraiment se rendre compte de ce qu’il avait réalisé. «Sur le moment, explique celui qui possède aussi le passeport kosovar, je n’ai pas trop réalisé. Ce n’est que lorsque mes coéquipiers m’ont surnommé la passe laser, que j’ai été revoir l’action lundi et que je me suis alors dit qu’effectivement, elle était pas mal. Mais j’aurais préféré qu’elle nous rapporte trois points plutôt que des centaines de milliers de clics (rires).»

A Neuchâtel, Toma n’a fait que renvoyer l’ascenseur à Lenjani, qui lui avait offert le ballon du 2-0 à Lucerne sept jours plus tôt. Que faut-il admirer le plus? La pertinence du choix - adresser une passe à cet endroit-là - ou la sublime qualité de sa réalisation? «Quand je reçois le ballon, détaille Toma, je fais d’abord une feinte, en faisant mine de faire autre chose pour brouiller les pistes. Si je ne faisais pas une passe à l’aveugle, je savais qu’elle n’arrivait pas…»

En faisant une nouvelle fois parler son instinct et sa manière énergique de «verticaliser» le jeu, Bastien Toma, lié avec le FC Sion jusqu’en juin 2020, a confirmé son immense potentiel. Pas sûr, à ce rythme-là, que ce pur produit du club valaisan aille au bout de son contrat. Ceux qui ignoraient encore son nom avant le derby romand ont découvert en une seule passe un sacré bonhomme. «Il y a du Pirlo en lui», estimait Christian Constantin voici une semaine. Le boss valaisan n'a sûrement pas dû changer d'avis... (nxp)