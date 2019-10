Le 2 juillet: l'arrivée à Tourbillon

«C’est la personnalité qui nous manque». En ce mardi estival, Christian Constantin nous confirme être en négociations avec Valon Behrami et ses représentants. En fin de contrat du côté de l'Udinese, le Tessinois, qui revient d'une grave blessure au péroné, est sollicité par plusieurs clubs mais la piste valaisanne est à prendre au sérieux. A 14h30, le gros coup de «CC» se concrétise. L'ex-international de 34 ans s'engage pour deux ans. Son arrivée, combinée à celle de l'entraîneur Stéphane Henchoz, autorise tous les espoirs à la Porte d'Octodure.

«Après ma blessure, la famille Constantin m’a traité comme un homme et a tout le temps été à mes côtés». Interview de Valon Behrami, présenté aujourd'hui par le @FCSion Intégrale de cette interview ce jeudi soir à 18 heures sur Canal9! pic.twitter.com/QKQKmJc3OS — Canal9 (@canal9valais) July 4, 2019

Le 19 juillet: premier match, premier couac

C'est le grand jour. Après deux semaines de préparation à Tourbillon, Valon Behrami est titulaire dans l’entre-jeu valaisan pour le premier match de la nouvelle saison de Super League du FC Sion face au FC Bâle (photo). Alors que le score est de un but partout, l'ancien capitaine de la Nati perd le cuir sur une passe latérale dans sa moitié de terrain. Sa bourde entraîne le deuxième but bâlois juste après la pause et les Sédunois finissent par s'incliner 4-1 après la bévue du gardien Mitryushkin. Sale soirée pour une première devant 11'000 spectateurs.

Le 3 août: la cheville vacille

Titulaire une semaine plus tôt lors du nul (0-0) à Genève face au Servette FC , Valon Behrami sort à la mi-temps contre Zurich (3-1, photo) après s'être tordu la cheville. «Il a serré les dents pour tenir jusqu'à la pause, nous dit en milieu de semaine le responsable de la communication du club valaisan. Il est encore aux soins, mais on est optimiste pour dimanche.» A deux jours du match, Stéphane Henchoz l'est beaucoup moins. «Il y a en effet une grosse incertitude». Le compagnon de Lara Gut ne sera finalement pas dans le groupe qui prendra la direction de Lugano (victoire 1-0).

Le 25 septembre: dernier match et des sifflets

Absent lors de la réception de Lucerne (2-1) puis sur le terrain synthétique de Thoune (1-0), Behrami, qui doit toujours composer avec des genoux fragiles, est relancé par Henchoz lors du succès en Coupe de Suisse contre Aarau (2-1). Une semaine plus tard, il est de nouveau mis de côté lors du déplacement sur le gazon artificiel de la Maladière (3-1). Coïncidence ou pas, son retour en Super League contre Saint-Gall (1-2) correspond à la deuxième défaite de Sion en championnat. A la 75e, il sort sous les sifflets du public de Tourbillon... (photo) Le jour du match, Gabet Chapuisat avait osé affirmer dans Le Nouvelliste: «Sion n’a pas besoin de Behrami».

Le 3 octobre: déjà la fin de l'aventure

Dévoilée par le site «nau.ch» mercredi soir, l'information selon laquelle Valon Behrami s'apprête à quitter le FC Sion est confirmée par le joueur lui-même à la «RSI». Les deux camps règlent les détails du divorce jeudi matin. Le club met un point final au passage du Tessinois en Valais à 10h45. «Le milieu de terrain et Christian Constantin ont trouvé un accord pour une résiliation immédiate du contrat» lors d'un rendez-vous en milieu de semaine. Il semblerait que le président ait été pris de court. Valon Behrami aura été Valaisan trois mois et trois jours exactement.