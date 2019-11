Ces derniers temps, le FC Sion, trop régulièrement battu, avait l’habitude de quitter Tourbillon sous les sifflets d’un public déçu, floué par ce qu’il avait vu et encore davantage irrité par le comportement de ses favoris. Changement de décor ce dimanche: les Valaisans se sont certes à nouveau inclinés mais ils ont eu droit à quelques applaudissements à leur sortie du terrain après leur nouvelle défaite contre Young Boys (la quatorzième d’affilée quand même!). Des applaudissements en guise d'encouragements pour une équipe qui, à défaut de faire tomber le leader, a néanmoins réussi à inscrire trois buts au double champion de Suisse en titre – un exploit au demeurant inutile quand bien même il a permis de constater que l’état d’esprit valaisan n’était pas tout à fait mort.

Dans le grand déballage qui avait suivi son départ volontaire, on se souvient que Stéphane Henchoz avait eu des mots extrêmement forts envers ses anciens joueurs en qui il n’était pas loin de voir des «chiffes molles» incapables de se révolter dans l’adversité. Sur ce plan-là, le rendez-vous dominical a donné tort aux propos virulents du technicien fribourgeois. Cela ne rapporte bien sûr encore aucun point mais cela permet au moins d’espérer en des jours meilleurs, donc plus sereins.

Si Sion a concédé un nouvel échec qui l’éloigne toujours davantage des places d’honneur, c’est d’abord en raison d’un manque de concentration de la part de ses joueurs relevant de la quasi faute professionnelle. Les Valaisans avaient déjà failli avant la pause internationale en se retrouvant menés au score à Zurich après seulement trois minutes. Devant leur public, ils ont fait cette fois beaucoup mieux (ou pire, c’est selon) en perdant 2-0 après… 142 secondes top chrono. A ce niveau, voilà qui est autant inexplicable qu’impardonnable. A se demander si Sion ne prendrait pas un malin plaisir à attendre d’être dans la mouise, au fond du bac, pour enfin se décider à faire étalage de ses ressources mentales.

L’énigme Bamert

Alors certes, Sion, dans le contexte très particulier que l’on sait, a peut-être réagi en revenant deux fois au score (2-2, puis 3-3) et évité ainsi les sifflets de ses fans mais il n’a rien résolu pour autant de ses problèmes défensifs, des problèmes récurrents et indépendant de la composition de son axe central. Associé à Ruiz, Andersson n’a pas vraiment démérité mais on ne peut être que surpris du manque de considération dont jouit Jan Bamert en Valais. Cinq jours après avoir brillé contre la France sous la bannière des espoirs helvétiques où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Lustrinelli (victoire 3-1 à Neuchâtel), l’homme chauffait à nouveau le banc. Indispensable en sélection mais pas assez bon pour jouer au FC Sion, on n’est pas loin d’être confronté là à une énigme. A Tourbillon, ne serait-ce pas temps de désigner une vraie charnière centrale et de s’y tenir indépendamment des résultats – comment imaginer sinon progresser?

Si elle a replacé le FC Sion face aux limites qui sont aujourd’hui les siennes en championnat, la partie revêtait aussi une importance non négligeable dans l’optique de la Coupe – le seul véritable objectif du club valaisan (hormis le maintien, qu’il faudra assurer). La venue d’YB avait d’ailleurs été préparée comme telle, avec la visite, 72 heures avant le coup d’envoi, de plusieurs anciennes gloires locales venues exalter les valeurs historiques du club devant la jeune génération. Résultat de cette sympathique initiative? Mouais, le moment venu, soit au printemps, il faudra trouver autre chose, passé l'obstacle que constitue Rapperswil (Promotion League) en quart de finale le 5 mars.

Cet autre chose qui, avant d'éventuelles retrouvailles de Coupe, ne peut passer que par le jeu et la liberté offerte au ballon, la nécessaire envie - car il faut l’avoir - d’aller au-delà du convenu, de l’habituel, ce qui suppose un supplément d’audace et un brin de folie assumée que Sion, encore trop bridé, ne possède pas. Ou que ses joueurs s’interdisent d’afficher, faute d’être habités par la nécessaire confiance, celle qui permet de libérer les gestes et d’emballer un match au-delà d’une poignée de minutes.

A quoi ressemblerait un FC Sion entraîné par Geiger?

Si chaque match comporte sa propre histoire, il n’est pas inutile de comparer aujourd’hui les résultats de Servette et de Sion, obtenus à domicile face aux deux poids lourds du championnat que sont YB et Bâle. Alors que le néo-promu «grenat» a battu sans coup férir aussi bien le champion que son principal opposant, ce qu’il a chaque fois réalisé sans encaisser le moindre but, Sion a plié tant devant Bâle (défaite 4-1 en ouverture de saison) que face à YB (4-3). Voilà qui explique sans doute beaucoup de choses alors même qu’un observateur neutre, découvrant la liste des contingents respectifs, verrait sans doute plus de qualités intrinsèques dans celui de Tourbillon, tout au moins en termes de valeur.

A considérer l’engagement actuel du SFC d’Alain Geiger, sa philosophie de jeu partagée et l’état d’esprit qui anime sa joyeuse bande, on en vient même à se demander ce que le coach valaisan de la Praille obtiendrait s’il était assis à Tourbillon. Réussirait-il à faire de ce FC Sion-là une équipe à son image ou échouerait-il lui aussi à lui inculquer un style?

Rassurons vite les supporters genevois : la question est surtout théorique, un «transfert» n’étant nullement à l’ordre du jour à notre connaissance. En l’état, la solution interne, avec MM. Zermatten et Bichard sur le banc, devrait perdurer au moins jusqu’à Noël. En vue d’une éventuelle prolongation, il est même question d’un impératif de résultats – sept points lors des trois derniers matches (Thoune et Xamax à domicile, Bâle à l’extérieur) selon l’«ultimatum» présidentiel. «Trois fois trois font neuf», lâchait dimanche en début de soirée Zermatten, désormais confronté à l'implacable réalité du «totomat».

A défaut de points, Sion a manifestement déjà retrouvé l’espoir.

Nicolas Jacquier, Sion

Sion – Young Boys 3-4 (2-3)

Tourbillon, 9500 spectateurs. Arbitre : M. Schärer.

Buts: 1re (26 secondes) Nsame 0-1, 3e Nsame 0-2, 22e Kasami 1-2, 23e Kasami 2-2, 29e Nsame 2-3, 69e Kasami 3-3, 76e Assalé 3-4.

Sion: Fayulu ; Maceiras, Andersson, Ruiz, Facchinetti ; Zock (84e Uldrikis) ; Grgic, Kasami, Toma ; Lenjani (71e Fortune, 75e Itaitinga), Patrick. Entraîneurs : C. Zermatten et S. Bichard.

Young Boys: Von Ballmoos ; Janko, Sörensen, Zesiger, Garcia ; Fassnacht, Aebischer (77e Martins), Lustenberger, Ngamaleu (77e Spielmann) ; Assalé, Nsame (63e Hoarau). Entraîneur : G. Seoane.

Notes: Sion sans Mitryushkin, Raphael, Khasa, Ndoye, Doumbia (blessés), ni Kouassi (suspendu). YB sans Camara, Gaudino, Lauper, Sierro, Sulejmani (blessés). En l’absence de Kouassi, Toma porte le brassard de capitaine.

Avertissements: 8e Zesiger, 54e Nsame, 85e Lustenberger.