Récente championne du monde de football avec la sélection des USA, Megan Rapinoe est passée du statut de meilleure joueuse du monde à celui de star. C'est ainsi que des voix s'élèvent pour faire de la charismatique américaine l'égérie du célèbre jeu vidéo FIFA d'EA Sports. Selon une pétition parue sur le site change.org, il est en effet demandé de lui offrir une plus grande visiblité, comme ce fut le cas récemment lors du mondial féminin en France. «Nous sommes nombreux à avoir découvert le football féminin à cette occasion. Il est temps de profiter de cette exposition. C'est pourquoi nous demandons la présence de Megan Rapinoe sur la couverture de FIFA 20.»

Par le passé, l'éditeur avait déjà mis en lumière deux joueuses sur son jeu phare. En 2016, Alex Morgan et Christine Sinclair partageaient en effet la jaquette avec Lionel Messi.

I’m so honored to be featured on the cover of #FIFA16. Thank you @EASPORTSFIFA! https://t.co/vw73wtfncJ pic.twitter.com/5vp8RLUk1x