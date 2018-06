Dans le match à trois pour les deux places dans l'axe central, il conserve une longueur d'avance sur Manuel Akanji et Johan Djourou. Brillant dimanche soir à Villarreal lors du nul 1-1 contre l'Espagne, Fabian Schär s'affirme de plus en plus à 26 ans comme le «ministre» de la défense de l'équipe de Suisse.

En 2016 lors de l'Euro en France, le Saint-Gallois avait déjà laissé une forte impression. Elu dans le onze idéal de la phase de poules, il avait formé avec Johan Djourou une défense centrale qui n'avait concédé que deux buts en 390 minutes de jeu. Deux réussites sur lesquelles sa responsabilité n'était pas engagée.

Deux ans plus tôt au Brésil, il avait entamé la Coupe du monde un peu à la surprise générale dans la peau du no 4 derrière Djourou, Steve von Bergen et Philippe Senderos.

Mais après le naufrage de Salvador contre la France dans une rencontre marquée également par la blessure de von Bergen, Fabian Schär avait fait la paire avec Djourou pour le match contre le Honduras et le huitième de finale face à l'Argentine. «Il n'a pas manqué grand-chose ce jour là pour signer l'exploit», soupire celui qui fut le dernier joueur à croiser la route de Lionel Messi avant que ce dernier n'adresse la passe décisive à Angel di Maria pour ce but fatal de la 118e minute.

Une intime conviction

«La Coupe du monde reste la plus belle compétition que tous les joueurs de football rêvent de disputer, explique-t-il. Je suis fier d'avoir la chance d'en jouer une deuxième. Et je crois que nous avons toutes les cartes en main pour la réussir.» Cette confiance s'appuie sur l'intime conviction d'évoluer au sein d'une équipe qui peut imposer son football. On le sait, la Suisse est désormais une équipe qui tire sa force de la possession.

Ainsi à Villarreal, elle n'a pas hésité à chercher presque toujours à soigner la relance dans ses vingt derniers mètres malgré le pressing adverse. «Bien sûr que nous pouvons»balancer« si les circonstances l'exigent, mais nous avons les joueurs qu'il faut pour repartir proprement de derrière. A Villarreal, nous avons aussi démontré notre faculté de bien défendre en équipe. L'équipe a su rester compacte et stable malgré la valeur de l'adversaire.»

Fabian Schär abordera donc le rendez-vous du 17 juin de Rostov-sur-le-Don contre le Brésil sans baisser la tête. «Le Brésil reste un merveilleux souvenir. J'ai, en effet, fêté ma première sélection justement contre le Brésil le 14 août 2013 à Bâle et nous avions gagné 1-0, souligne-t-il. Mais ce n'était qu'un match amical.» Celui de Rostov-sur-le-Don revêtira une autre importance. «La même toutefois que les rencontres contre la Serbie et le Costa Rica», tempère toutefois le Saint-Gallois comme pour rappeler qu'il serait dangereux de faire une fixation sur le Brésil et que la qualification pour les huitièmes de finale se jouera plutôt sur les deux derniers matches de poules.

Un décalage

Paradoxalement, il y a une sorte de décalage entre le statut qui est le sien en équipe de Suisse depuis bientôt quatre ans et sa destinée en club. «Tricard» à Hoffenheim après une saison 2016/2017 pratiquement «blanche», l'ancien joueur du FC Bâle n'a pas pu éviter la relégation avec La Corogne ce printemps. Malgré cet échec sportif, il ne regrette pas un instant sa découverte de la Liga en particulier et de l'Espagne en général dont il manie aujourd'hui la langue. «J'ai vécu malgré tout une très belle expérience à la Corogne, dit-il. Maintenant, j'ai un contrat qui court jusqu'en juin 2021. Tout demeure toutefois ouvert. Mais je ne veux pas me prendre la tête avec la question d'un éventuel transfert. Je ne pense uniquement qu'à la Coupe du monde.» S'il l'a réussi, bien des portes pourront s'ouvrir devant lui. (si/nxp)