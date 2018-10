Fabian Schär (26 ans, 44 sélections) était tout heureux de retrouver l’équipe nationale lundi à Zurich. Le Saint-Gallois n’a jamais triché dans sa carrière et s’est toujours montré disponible pour la sélection, qu’il soit performant en club ou non. Avec lui, pas d’états d’âme ou de grandes questions: lorsque le sélectionneur appelle, il répond présent. Mais cette fois, il était peut-être encore plus heureux que d’habitude, vu qu’il se retrouve au bout du banc de son nouveau club de Newcastle.

Alors, lundi en fin d’après-midi, il n’a pas rechigné lorsqu’Oliver Riedwyl l’a gardé un moment après l’entraînement sur le GC-Campus. Pendant que ses partenaires rigolaient en tirant des penalties, étaient déjà rentrés au vestiaire ou signaient des autographes pour les dizaines de gamins présents, lui a travaillé sa condition physique, enchaînant les traversées de terrain à un rythme soutenu. Une manière de le garder en forme, alors qu’il n’a plus débuté un match de championnat avec les Magpies depuis le 26 août.

«Bien sûr que la situation de Fabian ne me satisfait pas», a grincé Vladimir Petkovic lundi. Le sélectionneur accorde cependant toujours sa confiance à son fidèle défenseur central. «Il est déjà arrivé qu’il ne soit pas titulaire en club lors des années précédentes. A chaque fois je lui ai donné une chance et je ne l’ai jamais regretté», a souligné le Mister. Ce devrait encore être le cas vendredi en Belgique et lundi en Islande pour deux matches comptant pour la Ligue des Nations.

Mais si le sélectionneur devait choisir sur la forme du moment, nul doute qu’il opterait pour Nico Elvedi à côté de Manuel Akanji en défense centrale, dans le cas d’une système à deux axiaux. Le Mister pourrait aussi opter en Belgique pour une défense à trois centraux, comme il l’a fait en Angleterre. Dans ce cas de figure, les trois hommes seraient associés, ce qui offrirait le double avantage de relancer Fabian Schär, tout en donnant sa chance à Nico Elvedi, très performant en Bundesliga.

A 22 ans, Elvedi (6 sélections) réalise en effet un début de saison enthousiasmant avec le Borussia Mönchengladbach. Ce week-end, les «Fohlen» sont allés s’imposer 0-3 sur le terrain du Bayern Munich, avec un match très autoritaire de leur jeune défenseur central suisse. «Nico est plus qu’une alternative pour moi. Il a le potentiel pour être titulaire», a expliqué Vladimir Petkovic lundi. (nxp)