Fabio Celestini a trouvé un moyen de déconnecter. Lui qui s'impliquait trop, à son propre goût, du temps où il était l'homme fort de la Pontaise. «Quand j'étais entraîneur à Lausanne, j'ai réalisé à quel point je me laissais absorber par ce métier, explique l'actuel coach du FC Lugano dans une interview accordée au «Tages Anzeiger». Quand je rentrais à la maison, ma tête était encore au travail. Chaque soir, je regardais des matches à la télévision parce que j'avais l'impression que je ne pouvais rien manquer. Je n'avais pas le temps pour autre chose, même pas pour moi.»

Désormais, Fabio Celestini sait ce qu'il doit faire pour parvenir à un quotidien équilibré: danser. «Danser me procure des sentiments positifs, poursuit l'ancien international helvétique. Cela me comble de bonheur et me donne beaucoup d'énergie. Entrer en contact avec des gens, leur parler, demander à un étranger s'il veut bien danser, la musique, des sourires partout... Vous devez en faire l'expérience pour le comprendre. Quand je danse, je dois être concentré. Il m'est donc impossible de penser au football. Je suis obligé de déconnecter, ne serait-ce que deux ou trois heures. Ça fait du bien de prendre de la distance.»

Grâce notamment à sa nouvelle passion, Fabio Celestini est un homme nouveau. «J'apprécie les petites choses de la vie, je suis reconnaissant de voir les couleurs, de sentir les odeurs, de vraiment apprécier un morceau de fromage ou de vivre un beau coucher de soleil, exprime l'ancien coach du LS, philosophe. Je prends délibérément le temps d'en profiter. C'est comme ça que je vis mieux qu'avant.»