Mardi soir, à Cagliari, la Juventus s’en est allée cueillir une 26e victoire en 30 matches de championnat. Trois nouveaux points, acquis avec la manière malgré l’absence de neuf joueurs dont Ronaldo, qui rapprochent un peu plus encore la Vieille Dame de son huitième Scudetto consécutif.

À une semaine de son quart de finale aller de Ligue des champions à Amsterdam, tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les Turinois si la fin de la rencontre n’avait pas été particulièrement électrique en Sardaigne. La raison de cette subite montée d’adrénaline? Suite à son but, le jeune prodige Moise Kean - tout juste 19 ans - a célébré à sa façon sa réussite. Victime d’insultes racistes de la part des supporters sardes, l’Italien a choisi de rester stoïque et les bras ouverts face à la tribune où ils se rassemblent.

What happened to Moise Kean last night is inexcusable. Two incidents recently have highlighted even more that there is still a shocking issue within our beautiful game. I have nothing but respect for what Moise and Raheem did and how they handled the matter. #SayNoToRacism pic.twitter.com/HnT2hZZXpM