Pas de grosses surprises au sein du groupe suisse qui se déplacera à Bruxelles le 12 octobre, puis en Islande le lundi suivant. Sous réserve de blessures, les Sommer, Xhaka, Shaqiri et compagnie seront appelés à défier l’équipe des Diables Rouges, No 1 au classement FIFA, avant de tenter de confirmer le 6-0 infligé aux Vikings en ouverture de la Ligue des nations, trois jours plus tard.

Deux nouveautés tout de même au sein du «groupe suisse»: l’apparition de Christian Fassnacht et le retour de Florent Hadergjonaj. Le premier, milieu des Young Boys, est presque irrésistible avec le club bernois. Depuis son arrivée au Stade de Suisse en provenance de Thoune le 1 juillet 2017, l’ailier droit a disputé 64 matches de Super League, pour 19 buts et 11 passes décisives (5 réalisations et 2 assists cette saison, en 9 rencontres).

Hadergjonaj, lui, a déjà disputé 45 minutes avec le maillot à croix blanche. Mais comme il ne s'agissait alors que d'un match amical - contre la Biélorussie en juin dernier à Neuchâtel - , le latéral de Huddersfield peut encore être convoité par l’Albanie et le Kosovo. Une simple entrée en jeu à Bruxelles ou à Reykjavik «réglerait définitivement son cas», puisque la Ligue des nations est considérée comme une compétition officielle.

Le troisième portier de la Nati Yvon Mvogo, aux origines camerounaises, est dans le même cas, lui qui a souvent fait partie des appelés, mais n’est encore jamais entré en jeu. Blessés, Johan Djourou, Kevin Mbabu et Admir Mehmedi ne seront pas du voyage. Stephan Lichtsteiner, le capitaine, a, comme prévu lors du dernier rassemblement, été laissé à la disposition d'Arsenal.

Gardiens: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Roman Bürki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo* (RB Leipzig).

Défenseurs: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Florent Hadergjonaj* (Huddersfield Town), Timm Klose (Norwich City), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach), François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schär (Newcastle United).

Attaquants/milieux de terrain: Albian Ajeti (Bâle), Breel Embolo (Schalke), Christian Fassnacht* (Young Boys), Edimilson Fernandes (Fiorentina), Remo Freuler (Atalanta Bergame), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Young Boys), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim). (nxp)