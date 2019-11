Favre: «La pression, nous l'avons toujours»

Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia en sursis avant le match de Ligue des champions mercredi à Barcelone, a contourné la question de son avenir en se contentant d'affirmer qu'il avait «toujours la pression», quel que soit le match.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, le Suisse de 62 ans a été interrogé pour savoir s'il se sentait «en sursis». «Non, s'est-il contenté de répondre, je pense que nous avons la pression, mais que nous l'avons toujours, quel que soit l'adversaire». Il a ensuite embrayé sur les objectifs du Borussia, «mettre de la passion, défendre ensemble et nous projeter vers l'avant avec audace», sans revenir sur sa situation personnelle.

Après un début de saison décevant, et deux humiliations consécutives (4-0 à Munich contre le Bayern et 3-3 à domicile contre la lanterne rouge de la Bundesliga Paderborn, qui menait 3-0 à la pause), la direction du BVB a sommé Lucien Favre de redresser la barre au plus vite.

Son sort pourrait être scellé en fin de semaine, en fonction des performances à Barcelone mercredi et samedi en championnat à Berlin contre le Hertha.

Dortmund est deuxième du groupe F de Ligue des champions avec 7 points, à une unité seulement de Barcelone. L'Inter Milan suit avec 4 points.

AFP