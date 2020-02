Lucien Favre et le BVB ont vécu une soirée difficile samedi en Bundesliga du côté de Leverkusen (4-3). Une cuisante défaite pour des visiteurs qui menaient encore à la 80e, avant de craquer deux fois en deux minutes. Si ce revers a été atténué au niveau comptable par le nul (0-0) entre le Bayern et Leipzig - les deux équipes de tête -, les critiques ont repris de plus belle ce week-end en Allemagne.

L’entraîneur vaudois, d’habitude très réservé face aux médias outre-Rhin, a eu de la peine à cacher sa déception en conférence de presse, évoquant d'entrée «un match difficile à digérer». «Je donne mon maximum afin de corriger nos défauts et afin que l'équipe puisse progresser, mais je dois constater que depuis mes débuts comme entraîneur j'ai rarement eu une équipe avec autant de difficultés. Je ne me sens pas abattu, mais je ne parviens pas à m'expliquer notre fébrilité défensive récurrente. À nous de continuer de travailler encore plus dur, d'être plus flexibles tactiquement pour nous en sortir.»

Il n’en fallait pas plus pour que «Bild» se demande à nouveau si la place de Lucien Favre n’était pas menacée. Une question à laquelle les dirigeants du club ont d’ailleurs refusé de répondre.

La défense de Dortmund est au cœur du problème. La pression était déjà montée d’un cran après l’élimination du BVB en Coupe d’Allemagne contre le Werder (3-2) la semaine dernière. À Brême, les trois réussites adverses ont mis en lumière les errances de l’arrière-garde des «Schwarzgelben».

Cela a encore été le cas samedi en championnat. Les «Borussen» ont encaissé sept goals lors de leurs deux dernières sorties. Manuel Akanji, aligné sur le côté droit de la défense contre le Bayer, a été directement impliqué sur le 1-0 puis le 3-3. L’international suisse vit une période plus que compliquée dans la Ruhr.

«Lulu» n’aura pas beaucoup de temps pour fixer ses problèmes défensifs. L’Eintracht Francfort (9e) se déplace au Westfalenstadion vendredi déjà. Mais Dortmund accueillera surtout le PSG le mardi suivant pour un match aller qui promet en huitièmes de finale de la Ligue des champions.