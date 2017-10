Fernando Santos, prophète jusqu'au bout?

Tout est clair pour «A Bola», l’un des trois grands quotidiens portugais 100% sport (et donc 99% football): le Portugal va obtenir face à la Suisse son visa pour la Russie. En une du journal, un passeport tamponné avec un vibrant «Welcome to Russia» ou «Dobro pojalovat v Rossija» en version originale.

A l’intérieur du journal, un immense article sur Fernando Santos pour attaquer une série de douze pages sur le match de mardi soir. Les journalistes du quotidien ont recensé cinq prédictions de celui qu’ils appellent «O nosso profetta», soit «notre prophète», en faisant remarquer que toutes s’étaient réalisées.

D’abord, en plein Euro 2016, alors que le Portugal avait débuté par deux matches nuls, le sélectionneur avait dit: «J’ai avisé ma famille que je ne serai pas de retour avant le 11 juillet au Portugal. Et que ce jour-là serait un jour de fête.» Résultat, le Portugal a remporté l’Euro. Et cela a été un jour de liesse, comme promis. Un premier point pour le prophète.

La veille de la finale, Fernando Santos ne s’est pas laissé démonter. Plutôt que de faire profil bas, le sélectionneur a clamé un très confiant «Demain, ce sera un jour de fête pour le peuple portugais». Bien vu, de nouveau. Il fallait assumer, ses joueurs et lui l’ont fait.

«Ronaldo sera un jour le meilleur du monde»

Ensuite, place aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Après la défaite initiale face à la Suisse, le boss a promis que le Portugal ne perdrait plus un seul point jusqu’à la «finale» contre la sélection de Vladimir Petkovic. Pari gagné, encore une prophétie réalisée.

Plus humble, Fernando Santos a ensuite dit, à la veille du match en Andorre, que le match serait une rude bataille. Là encore, il a vu juste, mais sur ce coup-là, disons honnêtement qu’il a moins de mérite.

«A Bola» a ensuite ressorti une déclaration datée de 2003. Au moins d’août de cette année, Fernando Santos avait déclaré: «Vu la manière dont il travaille et avec son talent et son attitude, Cristiano Ronaldo sera un jour le meilleur du monde». Celui qui n’était pas encore «CR7» avait 18 ans à l’époque et venait de signer à Manchester United. Bien, senhor Santos.

Enfin, sa dernière prédiction attend encore d’être vérifiée. Juste après la victoire en Andorre, samedi, Fernando Santos a déclaré très exactement: «Et maintenant, on va battre la Suisse». Le prophète, jusqu’à aujourd’hui, ne s’est jamais trompé. A Xherdan Shaqiri et à ses copains de ne pas croire à l’évangile Saint Fernando… (Le Matin)