«Ce que je retiens surtout, c’est que l’on n’a pas encaissé de but…» Au coup de sifflet final (0-0 à Lugano), Kevin Fickentscher avouait son soulagement. Voilà dix-sept matches de championnat et un succès étriqué à Thoune (0-1), remontant déjà au 1er septembre 2019, que le FC Sion n’avait pas su préserver sa cage inviolée.

Si le visiteur valaisan et son gardien, fêtant un quatrième blanchissage cette saison, ont su afficher une grande solidarité, ses joueurs ont par contre manqué de hargne au niveau du dernier geste, notamment en première période qui avait vu Sion se ménager plusieurs bons ballons, tous mal ou alors pas du tout exploités par manque de justesse technique ou excès de temporisation. «Avant le match, dévoile son portier, on s’est dit qu’il fallait passer un palier. Ce point n’est pas un mauvais résultat en soi, il faut voir le côté positif. Sans doute a-t-on manqué de précision dans le dernier geste. Il est clair que l’équipe qui ouvrait aujourd’hui le score avait toutes les chances de l’emporter…»

Au terme de cette journée de dupes en Super League (avec cinq résultats nuls et un statu quo absolu au classement), Sion possède donc toujours son assez inconfortable matelas de quatre points d’avance sur le duo Xamax-Thoune. «On savait que Lugano était bien organisé et qu’il serait difficile de lui marquer des buts, devait résumer Ricardo Dionisio. L’animation de notre jeu offensif n’était pas forcément jolie à voir…» Si le coach de Tourbillon a constamment cherché des solutions (n’hésitant pas à changer son tamdem offensif pour faire basculer le match), son équipe a dû se contenter de défendre son point après la pause, se créant dès lors un nombre très réduit d’occasions. «On n’a plus su imposer notre jeu. Avec ses longs ballons, Lugano nous a fait mal.»

«Les joueurs eux-mêmes sont convaincus de notre projet»

Au final, Ricardo Dionisio ne devrait pas faire les frais de ce dangereux surplace. En dépit d’un bilan comptable ne plaidant pas en sa faveur. «Cinq matches et seulement deux points, ce n’est bien sûr pas suffisant pour un club comme Sion. Ce n’est pas ce point-ci qui nous fait mal, mais surtout ceux perdus à domicile (ndlr: contre Zurich et surtout Xamax). Malgré tout, on est fier de notre travail, les joueurs sont eux-mêmes convaincus de notre projet.»

S’il devrait donc logiquement survivre à ce nul des familles (ce qui n’aurait certainement pas été le cas en cas de nouveau couac), le technicien sait qu’il n’a déjà plus le choix samedi, lors de la réception du FC Saint-Gall. «Je n’ai senti aucune pression de la part du président, avouait Dionisio. La pression, je me la mets moi-même. Comme coach, on a toujours les valises préparées…»

Au Tessin, Sion s’est montré discipliné, solidaire et appliqué. Pour toucher au but – et pouvoir enfin crier victoire en 2020 -, il lui faudra désormais ajouter une dose de folie ordinaire dans son jeu.

Nicolas Jacquier, Lugano