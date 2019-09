Kevin Fickentscher n’est pas étranger à l’excellent début de saison du FC Sion. S’il a parfois été assisté par l’indispensable chance en étant plusieurs fois sauvé par ses poteaux, le portier valaisan n’a encaissé que deux buts (contre Zurich et Lucerne) cette saison en championnat.

Sion s’était certes lourdement incliné à domicile contre le FC Bâle lors de la journée inaugurale (défaite 4-1), mais sa cage était alors gardée par Anton Mitryushkin, bien malheureux pour l’occasion. Alors qu’il disputait son premier match depuis le 26 novembre 2017, le portier russe avait laissé filer sous son pied une passe en retrait pourtant anodine de Bamert (73e). Une «boulette» qui avait alors conduit Stéphane Henchoz à relancer le titulaire du poste la saison dernière.

«On se sent plus fort»

À 31 ans, Fickentscher semble avoir pris une nouvelle dimension, dégageant une confiance qui se répercute sur ses coéquipiers, ce que l’intéressé confirme. «J’ai progressé. Je me suis aussi amélioré. J’espère que ce n’est pas fini», nous avait-il expliqué dernièrement sur les hauteurs de Crans-Montana, alors que le FC Sion y effectuait un mini-stage d’entraînement lors de la pause internationale.

Le portier avait alors évoqué la confiance qui l’habitait. «On grandit avec les victoires, on se sent plus fort. Aujourd’hui, on gagne des matches que l’on aurait certainement perdus la saison dernière. On se pousse mutuellement à devenir meilleur. Au niveau du jeu cependant, on peut et on doit faire mieux.»

Lors des trois premiers déplacements de cette saison (Genève, Lugano et Thoune), le Vaudois du FC Sion avait chaque fois préservé sa cage inviolée. Le dernier but qu’il a encaissé à l’extérieur, marqué par Barnetta, le désormais retraité du FC Saint-Gall, remonte au 12 mai dernier.

Qu’en sera-t-il ce samedi soir à Neuchâtel à l’heure où Xamax entend décrocher une première victoire? Suspense. «Après une saison difficile, nos supporters attendent désormais autre chose de notre part. On possède le potentiel pour gagner quelque chose cette saison», estimait le No 18 de Tourbillon voici peu. Il n’a pas dû changer d’avis.

Nicolas Jacquier