Florent Hadergjonaj se voit offrir, puis reprendre un penalty

Lanterne rouge de Premier League, Huddersfield aurait bien aimé profiter de son déplacement samedi à Cardiff City, autre mal classé du championnat, pour faire le plein de points et se maintenir dans le sillage de ses adversaires dans la lutte contre la relégation.

Défenseur de l'équipe du nord de l'Angleterre, Florent Hadergjonaj pensait avoir fait le nécessaire pour permettre aux siens de prendre l'avantage au Pays de Galles, à la 76e minute d'un match insipide, où seuls deux tirs cadrés ont été enregistrés durant l'intégralité du temps réglementaire. Lancé sur le flanc droit, le défenseur bernois de 24 ans est allé au duel avec le défenseur de Cardiff Joe Bennett, avant de s'effondrer dans la surface de réparation.

L'arbitre Lee Mason n'a pas hésité une seconde et désigné le point de penalty. Mais dans la foulée, l'un de ses assistants lui a fait signe que selon lui il n'y avait aucune faute. Faisant confiance à son second, Mason a alors décidé de revenir sur sa décision, annulant le penalty accordé quelques secondes plus tôt à Hadergjonaj. En revoyant les images, il semblerait en effet qu'il n'y ait eu de véritable faute sur l'arrière suisse. Mais la confusion a régné encore un moment après la rencontre. David Wagner et ses hommes doivent encore se demander pourquoi ils sont toujours aussi malchanceux cette saison, alors que presque tout leur réussissait lors de la dernière. (nxp)