Les joueurs de Vladimir Petkovic ne seront pas tout seuls, ce soir face au Portugal de Cristiano Ronaldo et ses 60 000 supporters. Shaqiri et Cie pourront compter sur l’appui de plus de 5000 confédérés, qui ont peu à peu investi les rues de Lisbonne depuis dimanche.

Aujourd’hui, dans l’attente du match fixé à 19h45 locales (20h45 en Suisse), la meute rouge à croix blanches a très pacifiquement coloré le si charmant centre-ville de la capitale portugaise. Chants, bières, poissons grillés et parties de foot improvisées: les fans ont leurs habitudes. Mais certains brillent davantage que d’autres par leur originalité. Ainsi a-t-on croisé une poignée de supporters helvétiques en train de manger une fondue bien de chez eux. Cela portera-t-il chance à l’équipe de Suisse? Mystère et boule de gomme. (Le Matin)