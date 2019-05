Freddy Mveng, qui a commencé le match comme milieu gauche et l’a terminé comme latéral, a regretté le manque d’efficacité du FC Sion dimanche face à Young Boys (0-4). «La seule différence entre eux et nous, c’est ça. On a tiré trois fois sur le poteau. Dans le jeu, on a rivalisé. Mais on a vu ce qui nous sépare d’une équipe comme YB», a estimé Mveng.

Alors que Xamax est revenu à un point, le numéro 8 préfère positiver. «Quand on a fait notre série de cinq matches sans défaite, tout le monde nous voyait en haut. Et maintenant, on serait des cancres? Aujourd’hui, on est un point devant Xamax, je préfère être à notre place. Et si vous demandez à tous les joueurs de Xamax, ils préféreraient être à la nôtre. On est devant, même en ayant perdu 0-4. On a notre destin en mains», a enchaîné Freddy Mveng.

Murat Yakin ne veut pas non plus paniquer, même si quatre matches au couteau attendent Sion. Le prochain rendez-vous sera un déplacement à Saint-Gall, avant la réception de Xamax, puis une rencontre à GC et enfin le dernier match face à Thoune à Tourbillon. «Je suis déçu du résultat, on aurait dû marquer plus. Et on a eu des manquements défensifs, on était trop loin des attaquants d'YB. Si je suis inquiet pour la suite? Le championnat est très serré, de la 3e à la 9e place. Tout est jouable.»

(nxp)