La Lazio Rome a remporté mercredi la septième Coupe d'Italie de son histoire en battant en finale l'Atalanta Bergame 2-0 au Stade Olympique de Rome.

Avec Remo Freuler sur le terrain dès le coup d'envoi, les Bergamasques n'ont pas réussi a remporté un trophée qu'il n'ont gagné qu'une fois, en 1963.

Les buts romains ont été inscrits en fin de match par Milinkovic-Savic (82e) et Correa (90e). Cette victoire offre à la Lazio une place pour la prochaine Ligue Europa.

Pour l'Atalanta, il reste le championnat et cette belle quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, à défendre. A deux journées de la fin, Freuler et ses coéquipiers comptent trois points d'avance sur un duo composé de Milan et de la Roma. (nxp)