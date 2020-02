GC n’a pas traîné pour trouver un remplaçant à Uli Forte. Le club le plus titré du pays, à la peine en Challenge League depuis la reprise, a engagé Goran Djuricin jusqu’à la fin de la saison. L’Autrichien de 45 ans était libre de tout contrat depuis son départ du Blau-Weiss de Linz, qu’il a quitté fin 2019 «en raison des difficultés financières du club» selon GC.

Der Grasshopper Club Zürich verpflichtet Goran Djuricin als neuen Cheftrainer bis Ende Saison. Weitere Informationen: https://t.co/raYcUPdQSU#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) February 10, 2020

Le technicien, qui a notamment emmené le Rapid Vienne jusqu’en Europa League, dirigera le 9e club de sa carrière. Il vivra sa première expérience hors d’Autriche. Ancien joueur de l’Austria Vienne notamment, Goran Djuricin avait dû mettre fin à sa carrière à l'âge de 24 ans en raison d'une grave blessure au genou.

Son fils a joué à GC

Le Viennois connaît déjà bien Fredy Bickel, directeur sportif du GC, qu’il a côtoyé au Rapid Vienne entre 2016 et 2018. «Nous sommes très heureux de pouvoir recruter Goran Djuricin, a déclaré le dirigeant zurichois dans un communiqué de presse. C’est un entraîneur qui a toujours été fidèle à ses clubs. Il apportera un savoir-faire professionnel, des compétences humaines et un état d’esprit positif. Il a hâte de faire ses preuves à l'étranger.»

Goran n’est pas le premier membre de la famille Djuricin a évolué à Grasshopper puisque son fils Marco (27 ans) a joué pour les Sauterelles jusqu’à l’été dernier . L’actuel attaquant de Karlsruhe (2e Bundesliga) a inscrit 16 goals en 50 matches avec GC (2017-2019). Son père suivait donc de près les Zurichois depuis un moment.

12 points de retard sur Lausanne

«Je connais relativement bien l'équipe grâce à mon fils Marco, diverses vidéos et des matches que j’ai pu suivre en tribunes, a rappelé l’entraîneur. J'ai également visité le centre d’entraînement l'année dernière. Je ferai tout mon possible pour exploiter le potentiel de chaque joueur et atteindre ainsi les objectifs du club. Mon but est clair: avec le staff, on fera tout pour retrouver la première division.»

Qui sera le successeur d’Uli Forte à GC? Il s’agira quand même du 4e entraîneur des «Sauterelles» en moins d’une année après Thorsten Fink, Tomislav Stipic et donc Forte... — David Barras (@david_barras) February 9, 2020

GC (3e) compte 12 points de retard sur le Lausanne-Sport, leader de la Challenge League. Les Zurichois n’ont obtenu qu’un point depuis la reprise (en 3 matches). Un match nul concédé face à Chiasso (1-1), lanterne rouge, lors de la reprise. Le «Rekordmeister» reste sur une cuisante défaite face au néo-promu Stade-Lausanne-Ouchy vendredi à Nyon (4-1). Une gifle qui avait coûté sa place à l’entraîneur Uli Forte, démis de ses fonctions le lendemain.