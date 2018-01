«Jamais je n’aurais pensé un jour faire ça dans ma vie… Mais aujourd’hui, je suis très fier de l’avoir fait.» Vainqueur de la Ligue des champions avec Barcelone en 2006, Gabri a dû attendre d’avoir 38 ans pour s’en aller crapahuter dans la boue, faire du rappel ou délivrer des otages lors d’une prise d’assaut plus vraie que nature.

Comme les joueurs et les autres membres du staff technique, le coach du FC Sion est rentré marqué humainement, sinon transformé, par le camp de survie de quatre jours que la lanterne rouge vient d’effectuer au pied du pic Saint-Loup, sous les ordres d’anciens membres des forces spéciales françaises, dont Christophe Hernandez (ex-GIGN). «Au départ, détaille l’entraîneur, les joueurs ont pris cela comme une punition. Ils parlent désormais d’un cadeau qui leur a été fait. Quand il a fallu partir, certains pleuraient, tant l’expérience avait été forte en émotions.»

La classe mondiale

Dans les Cévennes, les joueurs n’ont pas seulement appris à surmonter leur peur, ils ont aussi vaincu le scepticisme entourant une telle mesure. «On n’oubliera jamais ce que l’on a vécu. On en parlera toute notre vie», a témoigné Kasami, promu porte-parole au moment de prendre congé des instructeurs qui ont encadré la mission commando.

«En sortant de leur zone de confort, reprend Gabri, les gars ont grandi. Ils ont pris une autre dimension en apprenant à se connaître dans un contexte sortant de l’ordinaire.» Le fait de devoir déposer les iPhone et autres objets connectés à l’entrée en service a aussi favorisé le rapprochement – «C’est comme si l’on communiquait mieux sans téléphone. On est devenus meilleurs, plus forts entre nous.» Nouveau bras droit de l’Espagnol, Pascal Saint-Yves a vécu de l’intérieur cette souriante métamorphose. «Là où l’on voulait les emmener, les types sont allés tout seuls. Il s’est passé un truc, il faut qu’on l’entretienne.»

Au moment de chercher ses recrues hivernales, Christian Constantin ne regrette pas l’investissement (environ 45'000 francs). «La classe mondiale!» On n’en demandera pas autant pour le jeu de son équipe. Appliquer les valeurs d’engagement et de solidarité apparues en France devrait déjà suffire.

«Franchement, personne ne savait à quoi s’attendre quand on a touché notre paquetage après sept heures de car. Mais lorsqu’il s’est s’agit d’abandonner nos uniformes pour traverser le lac, on en a vraiment bavé. Il faisait déjà nuit, l’eau était glacée et il a fallu aller chercher notre nourriture au fond du plan d’eau. Les gars ont commencé à s’entraider, à s’encourager mutuellement. On se doit d’être ensemble, encore plus dans l’adversité. Toute la nuit, les joueurs se sont relayés autour du feu pour éviter qu’il ne s’éteigne.»

«Si tous les joueurs ont été magnifiques dans leur engagement, certains ont émergé au niveau du caractère. C’est le cas de Pajtim Kasami, s’imposant cette fois comme un vrai leader. Je l’ai vu prendre les choses en main lorsqu’il a fallu s’organiser et s’orienter pour aller délivrer des otages. Marco (Schneuwly), Kevin (Fickentscher) ont eux aussi été formidables, tout comme Pelé Mboyo qui m’a sidéré. Tout cela sera utile à l’ensemble du groupe dans ce qui nous attend à partir du 4 février contre GC. On pourra s’appuyer sur ces valeurs de cohésion pour remplir notre mission.»

«Certainement le pire moment du stage. Moi qui souffre de vertige, je ne me voyais pas descendre une paroi de 40 m en rappel. J’ai d’abord dit non, jamais de la vie, puis Christophe (ndlr: le chef instructeur) m’a convaincu d’y aller. Je n’en menais pas large, mais le fait d’avoir vaincu ma peur du vide constitue une forme de victoire personnelle. Pour m’encourager, je me suis aussi dit que si je demandais quelque chose à mes joueurs, je devais être capable de le leur montrer.»

«Une épreuve où chacun a dû surmonter son courage face au molosse qui montre les crocs. Grâce à notre état d’esprit, on se doit d’être plus forts que la peur. Le même sentiment prédominait lorsque chacun s’est essayé lundi matin au MMA. C’est un peu ce que l’on devra faire dès la reprise. Sur le terrain du jeu, il s’agira aussi d’un combat. Même si la lecture de classement me fait mal, je suis sûr de moi, on va s’en sortir. Je suis convaincu de notre potentiel et de pouvoir cette fois mieux l’exprimer.»

(nxp)