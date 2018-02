Gabri entraîneur du FC Sion, c'est (déjà) fini! L'entraîneur catalan a été démis de ses fonctions par le président Christian Constantin au surlendemain de la défaite contre Grasshopper, dimanche à Tourbillon (1-3). L'Espagnol a été écarté de la première équipe et se verra proposer un poste dans la formation. Son contrat se termine officiellement en juin 2019.

Arrivé fin octobre en Valais - en remplacement de Paolo Tramezzani -, Gabri n'aura donc dirigé la formation valaisanne que l'espace de huit matches. Son bilan: une victoire (3-0 contre GC), un nul (1-1 face à Zurich) et six défaites (dont deux retentissants 1-5 sur les pelouses de Young Boys et Bâle).

Le nom du successeur de Gabri n'a pas encore été dévoilé. Mais une solution intérimaire a été trouvée: Maurizio Jacobacci, actuel entraîneur des M21, accompagné de Christian Zermatten. Jacobacci avait déjà été co-entraîneur du FC Sion lors de la saison 2007-2008 (avec Charly Rössli).

(Le Matin)