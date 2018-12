«Que ceux qui voulaient venir à cette fête pour me voir s’abstiennent! Je n’y serai pas.» La réaction d'Alain Delon, via la Tribune de Genève, est sans équivoque.

Oui, le célèbre acteur français de 83 ans a bien été approché par Christian Constantin pour participer à la traditionnelle choucroute le 9 février prochain à Martigny. Mais s'il étudiait la proposition, il n'avait pas encore donné son accord. «Je suis estomaqué. Qu’on me fasse ce coup-là, c’est scandaleux!», explique-t-il, en ajoutant que sa décision serait désormais négative.

Simple contact il y a deux semaines

Alain Delon reconnaît qu'il a bien noué des contacts avec Christian Constantin lors d'un passage en Valais «il y a une quinzaine de jours». Toujours selon la Tribune de Genève, l'interprète du «Guépard» ne connaissait pas le président du FC Sion, ni son gala annuel.

«Mais à peine étais-je rentré chez moi que des communicants de Monsieur Constantin m’ont relancé. Je leur ai fait savoir très clairement qu’ils devaient reprendre contact en début d’année. On en est resté là. Puis il y a eu ces articles, complètement faux. En plus, il y est dit que je vais donner la réplique à Constantin et que je lui apprendrai à faire le guépard. Mais c’est grotesque!»

Et pour CC, le cadeau de Noël ressemble du coup à une opération ratée. (nxp)