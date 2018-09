Auteur déjà de trois buts en cinq matches cette saison en Liga espagnole, mais surtout titulaire à part entière du Real Madrid «new look» façon Lopetegui (alors qu'il chauffait plus souvent qu'à son tour le banc des remplaçants sous l'ère Zinedine Zidane), Gareth Bale vit une sorte de résurrection au sein de l'empire merengue.

L'attaquant gallois a en tout cas exprimé sa satisfaction - sa «vengeance» - lors d'un entretien qu'il a accordé en début de semaine au quotidien britannique «Daily Mail». Il est notamment revenu sur les corollaires du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

«C'est un peu plus détendu»

«C'est un peu différent après avoir laissé partir un si grand joueur», constate-t-il. Avant de pimenter quelque peu ses appréciations: «C'est peut-être un peu plus détendu, oui. Je suppose qu'il y a plus une équipe, plus de travail en tant qu'unité plutôt qu'un joueur».

De son propre aveu, Gareth Bale «ne regrette pas», non plus, de ne plus cohabiter avec Zidane, un entraîneur dont il gardera un souvenir impérissable, mais dans le mauvais sens du terme. L'international gallois n'a toujours pas digéré son statut de remplaçant de luxe lors de la dernière finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool.

Vous avez dit rancunier? (nxp)