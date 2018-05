Le classement FIFA va bientôt fêter ses 25 ans mais il continue à provoquer des controverses. Parmi les curiosités, le sixième rang de la Suisse, entre l'Argentine (5e) et la France (7e) fait réagir l'un des plus célèbres observateurs du football.

«Les Suisses sont rusés. Grâce à leurs choix de matches amicaux, ils améliorent leur classement», souligne Gary Lineker sur son compte Twitter. Il est vrai que la sélection de Vladimir Petkovic n'a pas toujours défié des adversaires de premier plan en match amical. Les quatre derniers? Le Panama, la Grèce, la Biélorussie et la Moldavie.

Mais rappelons tout de même que depuis le 28 mai 2016 et une défaite contre la Belgique (en match amical!), la Suisse n'a perdu qu'un seul match en deux ans: la «finale» des qualifications pour la Coupe du monde contre le Portugal au mois d'octobre 2017.

No eh! We chose our friendlies to simulate our World Cup opponents: Greece ?? Serbia

Panama ?? Costa Rica

Spain ?? Brazil. #HoppSchwiiz ????????????