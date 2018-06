Des quatorze joueurs à avoir battu l’Espagne lors de la Coupe du monde 2010, le 16 juin à Durban, il n’en reste que deux en équipe de Suisse: Stephan Lichtsteiner et Gelson Fernandes. Le Valaisan avait d’ailleurs marqué l’unique but de cette rencontre à la 52e. Un moment fort de sa carrière, évidemment.

«L’Espagne, c’est un super souvenir. Forcément, ça compte! Hey, je ne peux pas avoir oublié ça», nous a-t-il confié avec un immense sourire. «Ils étaient incroyablement forts, mais dans mon souvenir, on n’a rien volé. En deuxième mi-temps on était même plutôt pas mal. Et on a marqué ce but qui a fait toute la différence.»

Mis à part sa réussite, quels souvenirs garde-t-il en tête? «De temps en temps, j’ai des flashes. Je revois Reto Ziegler me demander la gourde en me disant de me dépêcher, qu’il avait soif. On était raides, on ne voyait pas le ballon», se marre Gelson. Ce jour-là, les deux Romands jouaient côté gauche et avaient bien tenu le choc face aux Espagnols. La Roja avait débuté le match avec David Silva sur le côté droit, puis Jesus Navas! Sergio Ramos jouait latéral à cette époque. Autant dire que les Suisses avaient dû être solides sur leur côté gauche…

Valon Behrami était lui blessé lors de cette rencontre, mais s’en rappelle parfaitement. «Suisse-Espagne en 2010? J’étais un peu frustré de ne pas jouer, j’avoue… Un match comme ça, face à une équipe comme ça, tout le monde a envie d’être sur le terrain. Mais bon, c’était mieux que je ne sois pas là, puisque c’est Gelson qui a joué. Et il a marqué», rigole aujourd’hui Behrami.

Dimanche à Villarreal (21h), ce sera une autre histoire. Les joueurs du Real Madrid, qui viennent tout juste de retrouver la sélection, sortent de quelques jours de vacances bien mérités après leur sacre en Ligue des Champions. Sergio Ramos, Marcos Asensio, Lucas Vazquez, Nacho Fernandez, Isco et Dani Carvajal (blessé) font partie des vingt-trois Espagnols qui s’envoleront pour la Russie, mais la Suisse ne devrait pas les croiser dimanche, mis à part peut-être en toute fin de match. Pas de panique: il y a assez de qualités dans cette «Roja» pour compenser ces six probables défections…

(Le Matin)