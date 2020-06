Après 17 saisons de professionnalisme, 67 sélections avec la Suisse et dix clubs différents au cours de sa carrière, Gelson Fernandes va se «recycler» à la télévision. Le joueur formé au FC Sion - actuellement blessé et dont le contrat avec l'Eintracht Francfort arrivera à échéance cet été - va rejoindre la rédaction de Teleclub.

«C'est une occasion fabuleuse qui m’est offerte, je devrai engranger de l’expérience dans ce nouveau rôle, mais je ferai les efforts nécessaires comme j’ai pu le faire durant ma carrière!», a déclaré le futur retraité, dans le communiqué de presse de son nouvel employeur.

Maïque Perez, le rédacteur en chef pour la partie romande de la télévision à péage, s'est forcément félicité de l'arrivée de ce consultant de renom: «Gelson Fernandes incarne l’humilité, le travail, la vision du jeu. Toutes ces qualités, il les a utilisées sur le terrain et il continuera à le faire dans nos émissions afin de partager son immense expérience et son savoir avec nos téléspectateurs et abonnés.»