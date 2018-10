Gerardo Seoane: «Pas de place pour les erreurs»

Young Boys s'attaque à un mythe mardi: la grande Juventus Turin, l'un des favoris légitimes à la victoire finale dans cette édition 2018-19 de la Champions League. «Même sans Cristiano Ronaldo, ils sont redoutables. Franchement, on aurait aimé jouer contre lui, ça aurait été grandiose d'affronter un tel champion. Tant pis», a souri Gerardo Seoane en réaction à la suspension de l'attaquant portugais, expulsé lors du premier match à Valence.

«Je sens mon équipe très concentrée. Je pense que l'atmosphère qui nous attend au stade mardi va aider les joueurs à réaliser une belle performance», a ajouté l'entraîneur d'YB, plutôt confiant. "Gerry" Seoane le sait: son équipe ne pourra pas se montrer aussi naïve que lors du premier match face à Manchester United (défaite 0-3 à Berne): «Il s'agit de notre première campagne en Champions League et nous savons qu'il n'y a que peu de places pour les erreurs. Dans cette compétition, vous devez être constamment au top, prendre les bonnes décisions et trouver le bon équilibre entre l'attaque et la défense.»

Steve von Bergen veut lui s'appuyer sur la série de victoires enregistrées par le club bernois depuis le début de la saison. YB s'est tout simplement imposé neuf fois en neuf matches. «Ces victoires ont augmenté notre confiance. On veut s'appuyer dessus, même si nous savons très bien que la Champions League est une compétition différente. Et qu'il y a un sacré adversaire en face... La Juventus est la meilleure équipe d'Italie et le champion en titre. Ils sont très durs à battre. Mais nous voulons montrer de quoi nous sommes capables et nous voulons réussir une grande performance mardi», a déclaré le capitaine. A YB de jouer! (nxp)