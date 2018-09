José Mourinho s'est montré très fair-play à l'issue de la victoire de son équipe sur le terrain synthétique d'YB mercredi soir (0-3). «Ils nous ont créé des problèmes. Le but de Pogba a tout changé et on a pu prendre le contrôle de la partie. Je suis ravi de notre efficacité. Et on a pu s’en aller avec les trois points, ce qui n’était pas gagné d’avance sur ce terrain synthétique», a estimé le «Special One», ravi par l'efficacité maximale de son équipe en première période.

Gerardo Seoane a lui félicité son équipe, admirable pendant l'essentiel des quarante-cinq premières minutes. «Nous avons pris un très bon départ dans ce match et j'inclus les spectateurs dans ce constat. Ils nous ont soutenu de manière enthousiaste, l'équipe a été portée dès le coup d'envoi et je peux affirmer que leur ferveur nous a beaucoup aidé», s'est réjoui le technicien d'YB.

«Nous avons très bien joué en première période. Mais quand tu n’es pas efficace contre Manchester United, tu le paies», a regretté Gerardo Seoane, en faisant allusion aux trois occasions que se sont procurées Guillaume Hoarau (7e), Mohamed Ali Camara (16e) et Christian Fassnacht (34e). «Si tu ne marques pas contre une équipe de ce calibre, c'est sûr qu'à un moment ils vont frapper... et c'est exactement ce qui s'est passé. C’est dur pour nous», a continué Seoane.

Concernant le penalty controversé du 0-2 (main de Kevin Mbabu), les deux entraîneurs n'ont pas souhaité en rajouter. José Mourinho a indiqué n'en avoir aucune idée et n'avoir pas vu l'action à la télévision. Gerardo Seoane, lui, n'en a pas dit beaucoup plus. «Je n’ai rien vu en direct. Après avoir revu les images, je peux dire que le ballon va à la main, bon… Ca va vite, l'arbitre doit prendre une décision, il a pris celle-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait d'un moment crucial du match.» (Le Matin)