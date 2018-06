Les Young Boys tiennent leur nouvel entraîneur. Il s'agit de Gerardo Seoane (39 ans), qui quitte Lucerne pour rejoindre la capitale où il succédera à Adi Hütter. Il a signé un contrat de trois ans.

Le champion de Suisse a causé une certaine surprise en allant débaucher le coach du FC Lucerne, qui était encore sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. Les noms de Joël Magnin, Pierluigi Tami ou René Weiler étaient le plus souvent cités pour succéder à Hütter, parti à l'Eintracht Francfort.

Le technicien double national suisse et espagnol a connu une ascension fulgurante. En janvier, il avait pris la succession de Markus Babbel à la tête de l'équipe de Suisse centrale, faisant passer les Lucernois de la 9e à la 3e place. Il entraînait alors les M21 lucernois.

Seoane est un ancien joueur de Lucerne, Sion, Deportivo La Corogne, Bellinzone, Aarau et Grasshopper. Il n'a pu résister à l'attrait du champion. «Young Boys a d'excellentes perspectives. C'était particulièrement impressionnant de voir comment le titre du club a été fêté par la population. Je me réjouis de travailler avec ce club et de relever les défis avec l'équipe», explique le nouveau technicien dans un communiqué des Young Boys.

