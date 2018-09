Murat Yakin débutera sa vie de nouveau coach du FC Sion demain à Thoune, là même où sa carrière d’entraîneur avait vraiment commencé, en tout cas pour ce qui concerne le football d’élite. Retiré des pelouses en 2005, l’ancien international helvétique (49 sélections/4 buts) s’était auparavant fait la main et avait découvert son nouveau rôle à un échelon inférieur, que ce soit au FC Concordia, à la tête des M21 de Grasshopper (et comme adjoint de Latour) ou sur le banc du FC Frauenfeld.

C’est donc à Thoune, qui évolue alors en Challenge League, que Yakin devait hériter en 2009 de son premier poste à la tête d’un club de Swiss Football League.

Un charisme exceptionnel

Contrairement à ce que l’on pense, le Bâlois ne doit pas son arrivée dans l’Oberland à Andres Gerber, pourtant souvent présenté comme l’homme qui a lancé la carrière de Murat. Mais l’actuel et toujours très influent directeur sportif de la Stockhorn Arena tient à rappeler la vérité historique, qui n’est pas tout à fait celle que l’on imagine. «Ce n’est pas vraiment moi qui l’ai fait venir, corrige-t-il. A l’époque, j’entamais ma reconversion. Tout était un peu nouveau pour moi. L’idée est revenue à Markus Stähli, notre ancien président. C’est lui qui a insisté pour le faire venir. J’avais moi-même des doutes, liés à sa réputation bling-bling. Murat et Thoune, c’était quelque chose de difficilement imaginable.»

A l’époque, les doutes s’apaisent très vite, favorisés par des résultats probants: dès sa première saison, Yakin fête la promotion, bouclant le championnat avec un point d’avance sur Lugano. «J’ai appris à connaître l’homme qui se cache derrière le personnage, reprend Gerber. Son charisme est exceptionnel…» Que retient-il de la vision du coach? «Normalement, répond l’ancien joueur, les entraîneurs font toujours un peu la même chose. Mais pas Murat… Lui a toujours des solutions. Tactiquement, il est très fort. Il essaie ce que les autres n’osent pas tenter. Il est tellement convaincant que les gars le suivent. J’ai la conviction qu’il rend les joueurs meilleurs. Le fait de posséder une mentalité de vainqueur telle que la sienne donne beaucoup de forces.» Après deux saisons dans l’Oberland, Yakin avait signé à Lucerne avant d'être nommé, le 15 octobre 2012, coach du FCB en remplacement de Heiko Vogel.

«A Thoune, les gens parlaient plus de Murat que de l’équipe»

Dans un vestiaire, partout où il est passé durant sa carrière, Murat a amené ce qu’il est. Et pris de la place. «Pour l’équipe, reconnaît Gerber, c’est lui la star. Il fait parfois beaucoup d’ombres en prenant les choses et la pression sur lui, ce qui revient aussi à décharger les joueurs. A Thoune, les gens parlaient plus de Murat que de l’équipe…»

Qu’en sera-t-il à Tourbillon, où la cohabitation entre Murat Yakin et Christian Constantin, un président toujours très présent, sera scrutée de près? «Murat n’est pas le type à qui vous pouvez dire trop de choses», conclut Andres Gerber.

On se réjouit déjà des retrouvailles du jour, même si l’on sait que Murat Yakin ne pourra pas s’asseoir sur le banc sédunois. En raison d’un arriéré de suspension remontant au printemps dernier l’obligeant à purger encore deux matches, le successeur de Jacobacci prendra place dans les tribunes ce samedi. Il en sera de même jeudi prochain pour sa première à Tourbillon contre le FC Zurich.

(nxp)