Entre Gianluigi Buffon et le Paris St-Germain, c'est chaud bouillant! La nouvelle de son transfert dans la capitale française, dans l'air depuis quelques jours, semble se préciser d'heure en heure.

D’après la chaîne de télévision italienne Sky Sport 24, relayée par Le Figaro sur son site, les deux parties devraient finaliser l’accord scellant leur union pour deux ans ce lundi, voire mardi. Sauf surprise de dernière minute, c’est donc bien sous les couleurs parisiennes que le gardien de 40 ans poursuivra sa carrière.

Paris United précise que l’accord porterait sur un salaire de 8 millions d'euros par année. A priori, le club parisien avait initialement proposé un an, plus une deuxième saison en option, mais «pourrait céder cette fois sur les deux ans demandés», assure le collectif.

Interrogé sur l'éventuelle venue de Buffon dimanche, le nouveau coach parisien Thomas Tuchel a botté en touche: «Je ne peux pas répondre en détail. Je ne veux pas spéculer. D’abord, j’ai du mal à imaginer la Juventus sans lui! C’est une personnalité et une carrière incroyable, un athlète exceptionnel. Je ne le connais pas personnellement. On a déjà deux gardiens. Il faut attendre, être patient. Je dois d’abord m’habituer au fait qu’il n’y aura plus Buffon à la Juve (sourire).»

Et Alphonse Areola dans tout cela? Formé au club et titulaire durant la saison qui vient de s’achever, le portier de 25 ans, qui sera libre en 2019, a récemment mis les choses au point, affirmant qu’il ne se voyait pas rester à Paris pour perdre son statut de numéro 1. «Si je ne reste pas le numéro 1, cela voudrait dire que la saison que je viens de faire n’aura servi à rien», a-t-il déclaré dans Le Parisien.

La question sera sans doute abordée ce mardi, quand Tuchel rencontrera Areola, comme le rapporte RMC. «Gigi Buffon ne viendrait pas dans un poste de numéro 1. Areola est conscient qu’un temps de jeu conséquent pourrait lui être offert, même avec l’arrivée hypothétique de la légende italienne», peut-on lire sur le site de la station de radio. (Le Matin)