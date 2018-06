Gianni Infantino se réjouit de savourer sa première Coupe du monde dans ses habits de président de la FIFA. Hier à Zurich, le Haut-valaisan l’a répété: «La fête sera belle. Plus d’un million d’étrangers vont venir en Russie. Tous les soucis et les craintes seront oubliés, dès que le coup d’envoi sera donné.» Ce sera le 14 juin. Dès cet instant, le successeur de Sepp Blatter compte visiter au moins une fois tous les stades durant la phase de groupes. Ce sera la partie plaisir et petits-fours.

Mais avant, le président va transpirer. Durant une semaine, il va enchaîner les réunions jusqu’au Congrès, le 13, qui devra, entre autres, attribuer la Coupe du monde 2026. En lice deux candidatures acceptées le week-end dernier par la task-force de la FIFA. D’un côté, le trio États-Unis/Canada/Mexique, de l’autre, le Maroc. Une opposition qui promet de faire encore des étincelles, comme cela a déjà été le cas durant les derniers mois. «Les rumeurs nous prêtaient la volonté d’éliminer la candidature marocaine. La réalité montre qu’elles étaient fausses. Nous avons un processus à respecter pour nous assurer que chaque candidat est éligible. C’est ce que nous avons fait,» a expliqué hier Gianni Infantino à Zurich.

Reste que l’affrontement n’est pas terminé et qu’il pourrait bien prendre une dimension géopolitique, bien éloignée du football, comme lorsque le président américain Donald Trump menace les pays que les États-Unis soutiennent économiquement. «J’espère que les fédérations penseront avant tout à l’avenir du football au moment de voter, loin des pressions,» lance le président avant de regretter: «Le football est devenu tellement important que je comprends qu’il soit récupéré. Mais je ne suis pas d’accord avec cela.»

D’autres sujets chauds vont aussi alimenter les conversations pré- Mondial. Que ce soit l’idée de passer à 48 équipes dès la Coupe du monde au Qatar, en 2022, ou la création d’une Coupe du monde des clubs dès 2021, qui remplacerait la compétition actuelle et la Coupe des Confédérations. Un second projet qui, entre autres avantages, générerait beaucoup d’argent (ndlr: 12 milliards de dollars pour quatre éditions), mais qui suscitent aussi des résistances. «Chaque idée mérite d’être discutée. La FIFA n’a pas besoin de cet argent. Ma proposition est que la FIFA ne garde rien de ces nouveaux revenus. Notre rôle en tant qu’institution est de générer de l’argent pour les associations. C’est mon rôle de président de chercher le moyen de développer le football sur la planète.» Une stratégie que certains voient comme un moyen de préparer à une réélection en mai 2019 à Paris. Ce que réfute Gianni Infantino: «Il faut juger ce qui a été fait et pas avec le prisme du passé. Durant les deux dernières années, nous avons réalisé beaucoup de choses, notamment en termes de réformes, de contrôles des projets et de transparence» sur lesquels, assure-t-il, il pourrait s’appuyer s’il voulait être tranquille. Quant à savoir s’il briguera un nouveau mandat, c’est une autre histoire: «Je sais ce que je ferai, mais je ne vous le dirai pas aujourd’hui.»

(Le Matin)