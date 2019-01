Gianluigi - alias Gigi - Buffon a beau être l'un des meilleurs gardiens du monde, toutes époques confondues, il n'en reste pas moins un homme à la sensibilité à fleur de peau. Cette véracité s'est encore vérifiée dans ses déclarations au magazine international «Vanity Fair».

Le dernier rempart italien, qui aura 41 ans le 28 janvier prochain, est revenu sur ses joies - le titre de champion du monde, entre autres - mais aussi sur les périodes sombres qui ont marqué son quart de siècle de professionnalisme. Extraits:

Sur ses déboires à la Juventus

«Pendant des mois, tout a perdu son sens. J’avais l’impression que les autres ne s’intéressaient pas à moi, mais seulement à ce que je représentais. Tout le monde en voulait après Buffon, mais personne après Gigi. C’était une période très compliquée. J’avais 25 ans, je surfais sur la vague du succès et de la gloire. Un jour, à quelques minutes d’un match de championnat, je suis allé voir Ivano Bordon, le coach des gardiens, et je lui ai dit: «Laisse Chimenti s’échauffer et jouer, je n’en ai pas envie».

«J’ai fait une crise de panique. Je ne supportais plus la compétition. Si je n'avais pas partagé cette expérience, ce brouillard et cette confusion avec d'autres personnes, je ne serais peut-être pas parti. Je comprenais bien que ce moment représentait un tournant décisif entre la reddition et le traitement des faiblesses que nous avons tous. Je n'ai jamais eu peur de leur montrer ou de pleurer, quelque chose qui m'arrive et dont je n'ai pas honte du tout.»

Sur l'échec 2018 de l'Italie

«Les footballeurs se sont opposés à une possession de balle colossale. Ventura (ndlr: Gian Piero, le sélectionneur italien lors de la non qualification pour la Coupe du monde de 2018 en Russie) avait notre disponibilité maximale et nous l'avons défendu à chaque occasion. À un moment donné, il est vrai, il s'est senti seul. Mais peut-être un soutien différent aurait-il dû être apporté par les personnes qui en avaient le devoir. Évidemment, beaucoup de choses n’ont pas fonctionné comme elles auraient dû. En tant que professeur de football, Ventura adorait ça.»

Sur la drogue

«Ne prenez pas de drogue! Ne prenez pas de dopage! Ne cherchez pas ce qui ne vous appartient pas. Ce sont des principes que mes parents m'ont donnés. Quand j'ai mis un comprimé dans ma bouche dans une discothèque à l'âge de 17 ans, je savais comment et pourquoi je devrais dire non.»

Sur son avenir

«Continuer au moins une autre année? C’est l'idée si le Paris Saint-Germain est d’accord.» (nxp)