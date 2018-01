- Gilbert Gress, redevenir consultant à 76 ans, ce n’est pas trop vieux?

«Et le pape, il est trop vieux? Quand j’étais entraîneur, les joueurs, à mes yeux, n’avaient pas d’âge. 18, 35 ans, peu importe, il y avait les bons et les moins bons.»

- C’est, au fond, votre retour sur le devant de la scène?

«Ah bon? Vous oubliez que je viens de faire une pub pour le Tessin avec Christa Rigozzi et qu’on me verra bientôt sur les affiches de McOptic en compagnie de la chanteuse Stefanie Heinzmann. Sans oublier le prix que j’ai récemment remis lors de l’émission «Glanz & Gloria». En Suisse alémanique, ça fait douze ans que c’est comme ça.»

- Pourquoi y restez-vous si populaire?

«Les gens, je crois, apprécient ma personnalité, mon humour. Tout a commencé lorsque j’ai participé à une émission baptisée «Der Match», très suivie par les familles. Depuis, cela n’a jamais arrêté.»

- Il n’empêche: après le Mondial brésilien, la SRF avait mis fin à votre longue collaboration de consultant. Un affront pour vous?

«Le patron de la chaîne m’avait dit: «Monsieur Gress, il vaut mieux que vous partiez alors que vous êtes au zénith.» À quoi je lui avais répondu: «Mais est-ce que les Allemands vont arrêter parce qu’ils sont champions du monde?» Récemment, un téléspectateur, dans un courrier de lecteur, menaçait de plus payer sa redevance si la SRF ne me reprenait pas. Et devinez qui est arrivé en tête du dernier sondage de Blick comme successeur idéal d’Alain Sutter comme consultant? Deuxième, derrière moi, on trouvait un certain Ottmar Hitzfeld.»

- Depuis 2009, et une dernière expérience avec Strasbourg, vous n’avez plus entraîné. Le terrain ne vous manque-t-il pas?

Moins que prévu, j’ai fait tellement de télé.

À 72 ans, Jupp Heynckes vient de reprendre du service à la tête du Bayern Munich. Seriez-vous tenté?

Pourquoi pas? En tout cas, j’y réfléchirai. Mon problème, c’est que je n’ai pas d’agent, je n’en ai d’ailleurs jamais eu. Et dans le foot d’aujourd’hui, sans agent, vous n’existez pas. Au Bayern, Hoeness et Rummenigge ont eu le courage de nommer Heynckes malgré son âge. Mais ailleurs, qui oserait?

Comment concevez-vous votre rôle de consultant?

Ne pas parler trop de tactique, privilégier l’humour, les anecdotes: c’est ce que les gens aimaient chez moi sur la SRF. Et puis je suis toujours hyperbien préparé.

Qui préférez-vous parmi les consultants français?

Aucun. Ils parlent trop, ils nous saoulent. En Alsace, où j’habite, les gens zappent à cause d’eux.

Quelle équipe vous réjouissez-vous le plus de commenter?

Le Barça, évidemment, s’il vous plaît. En sept ans, j’ai dû rater quatre de leurs matches. Depuis Cruyff, ma passion reste la même. On disait que le Barça allait souffrir du départ de Neymar. Or il se balade. (nxp)