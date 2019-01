Le Français Alassane Pléa a offert une victoire importante à Mönchengladbach samedi, 1-0 à Leverkusen, qui permet au Borussia de rester troisième juste derrière le duo Dortmund-Munich après 18 journées de Bundesliga.

Bien lancé dans la surface, Pléa a transformé la première occasion de son équipe à la 37e minute, trouvant le second poteau dans un angle pourtant fermé.

Seule formation à menacer encore les deux gros bras du championnat, Mönchengladbach, qui jouait avec Sommer, Lang, Elvedi et Zakaria, reste grâce à ce succès à trois points seulement du Bayern (victorieux 3-1 vendredi à Hoffenheim) et provisoirement à six points de Dortmund, qui joue samedi soir Leipzig.

Dans les autres matches de ce samedi, Stuttgart s'est raté à domicile contre Mayence, battu 3-2 après avoir été mené 3-0, et reste provisoirement en 16e position, la place de barragiste.

Si la lanterne rouge Nuremberg s'impose dimanche à domicile contre le Hertha Berlin, Stuttgart sera 17e et de nouveau relégable.