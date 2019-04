L'annonce de l'arrêt de la compétition de Steve von Bergen a été évidemment un sujet de discussion à Neuchâtel en cette fin de semaine. Tout le monde espérait en effet à la Maladière que le défenseur central d'YB fasse une saison à Xamax avant d'arrêter, ce qui ne sera finalement pas le cas. A 35 ans, il a décidé de dire stop et de préparer sa reconversion avec le club bernois.

«J'ai été surpris, oui, car il m'a l'air encore en grande forme, a ainsi déclaré le latéral droit Mike Gomes. J'aurais aimé jouer avec lui une saison, tant pis. Il aurait pu nous apporter quelque chose.»

Stéphane Henchoz estime lui aussi que «SvB» a encore le niveau. «Il avait la possibilité de jouer encore une année. Après, il a dû sentir que physiquement, ça devenait plus compliqué. Le problème, c'est qu'avec l'âge, on perd de la vitesse. Après un certain point, on n'arrive même plus à compenser avec l'expérience et le placement. Il a senti, ou il sent, qu'il ne faut pas faire cette saison de trop. Il n'avait pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Mais vu de l'extérieur, j'ai le sentiment qu'il pouvait encore jouer et être utile», a commenté l'entraîneur de NE Xamax FCS.

Xamax, avec sa multitude de joueurs en fin de contrat, doit désormais se tourner vers d'autres pistes pour sa défense centrale. Mustafa Sejmenovic n'a pas encore été reconduit, tandis que Marcis Oss est prêté par le Spartaks Jurmala, avec option d'achat. Seuls Arbenit Xhemajli, Igor Djuric et Léo Farine (en prêt à Bellinzone) sont aujourd'hui sous contrat pour la saison prochaine. La piste Johan Djourou sera-t-elle une nouvelle fois activée, comme cet hiver? Cela dépendra aussi sans doute de la ligue dans laquelle jouera Xamax l'été prochain. (nxp)