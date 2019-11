A 22 ans, Marcus Rashford peut déjà se targuer d'avoir réussi une belle carrière. Et d'avoir suivi le chemin qu'il s'était fixé. Tous les gosses, malheureusement, ne peuvent pas en dire autant...

L'attaquant de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre s'était écrit à lui-même lorsqu'il était gamin (et déjà junior du club mancunien). Il a retrouvé cette correspondance et l'a partagée sur les réseaux sociaux.

Extrait: «J'espère que mon avenir sera très brillant à l'école et en dehors, surtout dans ma carrière de footballeur. Je veux avoir un mode de vie différent et rendre ma famille et les autres fiers de moi. Je n'ai qu'un seul but dans la vie, c'est d'être un footballeur professionnel, et j'espère que ce sera à Manchester United. Jusqu'ici, mon parcours a été fantastique: j'ai vécu de nombreuses choses avec Manchester United ou avec l'école. J'ai appris énormément depuis ma naissance et je suis fier de moi d'être arrivé où j'en suis aujourd'hui. De nombreux enfants aimeraient faire ce que j'ai fait, donc je travaillerai toujours dur et ne prendrai jamais rien pour acquis. Merci à tous et particulièrement à ceux qui m'ont aidé dans cette aventure époustouflante. Je travaillerai dur, et je ferai mon mieux pour devenir footballeur professionnel.»

Touchant, non? Et surtout prémonitoire.