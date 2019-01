Cette saison en Premier League, Granit Xhaka a été titularisé à 21 reprises, sur les 22 matches de championnat d'Arsenal. Il n'a manqué que la partie à Old Trafford face à Manchester United en raison d'une suspension, suite à une accumulation de cartons jaunes.

Le Suisse, qui a même porté le brassard de capitaine, est donc l'une des pièces essentielles dans le système de jeu de son entraîneur Unai Emery. Et pourtant... Une statistique démontre que l'international helvétique n'est pas toujours très efficace. Depuis le début de la saison dernière, il est le joueur de Premier League qui a commis le plus d'erreurs ayant entraîné un but. Soit cinq au total.

Samedi lors de la défaite 1-0 des Gunners face à West Ham, Granit Xhaka porte une nouvelle fois une part de responsabilité sur le but de Declan Rice à la 48e. Cette erreur lui a été fatale, puisqu'il a quitté le terrain avant ses partenaires, à la 59e minute. Cela ne lui était plus arrivé depuis la deuxième journée de championnat.

Granit Xhaka has now made more errors leading to goals in the Premier League (5) than any other outfield player since the start of last season.



Awful clearance. ???? pic.twitter.com/H0pORtXJHW