Arsenal, humilié 5-1 à Liverpool lors de la journée précédente, s'est quelque peu rassuré en battant 4-1 le mal classé Fulham (19e et avant-dernier), mardi lors de la 21e journée de Premier League. Le club londonien, 5e avec 41 points, revient ainsi à deux longueurs de Chelsea (4e), dans l'attente du match des Blues contre Southampton mercredi.

Un peu plus tôt, Leicester (7e) l'avait emporté 1-0 sur le terrain d'Everton (10e). Dans la soirée mardi, Tottenham, en déplacement à Cardiff, voudra aussi se ressaisir après une défaite contre Wolverhampton (3-1).

Un tir croisé qui fait mouche

A l'Emirates Stadium, les joueurs d'Unai Emery se sont logiquement imposés, aux dépens d'une formation de Fulham en grande difficulté. L'attaquant Aboubakar Kamara, victime d'attaques racistes pour avoir manqué un penalty samedi contre Huddersfield, est entré en jeu et a certes réduit le score pour Fulham, à la conclusion d'une belle action collective (69e). Mais c'était trop peu pour contrer Arsenal sur son terrain.

Le Suisse Granit Xhaka avait ouvert la marque à la 25e minute, d'un tir du gauche croisé. Puis Alexandre Lacazette a marqué le deuxième but d'une reprise facile dans une cage désertée (55e).

Après la réduction du score par Kamara, les Gunners ont pris le large avec des buts d'Aaron Ramsey (79e) et de Pierre-Emerick Aubameyang (83e), qui a inscrit son 14e but de la saison pour prendre seul la tête du classement des buteurs devant Harry Kane (Tottenham) et Mohamed Salah (Liverpool), tous deux à 13 buts.

La 21e journée de Premier League va culminer avec le choc Manchester City-Liverpool jeudi, peut-être décisif dans l'attribution du titre. (AFP/nxp)