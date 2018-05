Granit Xhaka sera-t-il en mesure de disputer la prochaine Coupe du monde ? La question est malheureusement posée après la blessure dont a été victime le Bâlois jeudi à Lugano.

Granit Xhaka ne s'est pas relevé à l'issue d'un duel lors d'un entraînement public au Cornaredo disputé sous une pluie battante. Le demi d'Arsenal est resté de longs instants au sol avant de quitter la pelouse en marchant avec le soutien de deux membres du staff.

L'Association Suisse de Football (ASF) a précisé que Granit Xhaka n'a pas été emmené à l'hôpital contrairement à ce qui a été affirmé par divers médias. Il a été examiné à l'hôtel de la délégation par le docteur de l'équipe Pierre-Etienne Fournier et par les physiothérapeutes. Dans un communiqué, Pierre-Etienne Fournier précise que le joueur souffre de douleurs au genou gauche, sur le côté plus précisément. Une IRM qui sera pratiquée au plus vite permettra de poser un diagnostic précis.

A deux semaines et deux jours du match contre le Brésil qui marquera l'entrée en lice de la Suisse dans cette Coupe du monde 2018, la blessure de Granit Xhaka est un véritable coup dur. Elle risque d'entraîner le forfait d'un homme qui est depuis deux ans le dépositaire du jeu de l'équipe de Suisse. Dans l'hypothèse la plus favorable, elle ne permettra toutefois pas à Vladimir Petkovic de travailler comme il l'entendait avant les trois coups de la Coupe du monde dans la mesure où Granit Xhaxa, s'il a une chance de jouer en Russie, sera bien évidemment ménagé ces prochains jours. Il ne jouera pas dimanche contre l'Espagne à Villarreal et sa présence le vendredi 8 juin contre le Japon pour l'ultime match de préparation semble bien improbable.

Vladimir Petkovic doit communiquer la liste des vingt-trois sélectionnés pour la Russie ce lundi.

Ce n'est pas la première fois que le sort s'acharne sur l'équipe de Suisse avant une grande compétition. En 2004, Marco Streller s'était cassé la jambe à Feusisberg juste avant l'Euro au Portugal. Quatre ans plus tard, Tranquillo Barnetta se blessait à la cheville également à Lugano pour disputer l'Euro 2008 pratiquement sur une jambe. Enfin en 2010, Alex Frei était touché au Letzigrund quelques heures seulement avant l'envol pour l'Afrique du Sud. Absent lors de la victoire 1-0 contre l'Espagne, le Bâlois avait disputé les deux rencontres face au Chili et au Honduras sans être vraiment en pleine possession de ses moyens. (ats/Le Matin)