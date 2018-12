«Le sourire d'un Uruguayen m'a toujours aidé» dans le football, a déclaré le joueur de l'Atlético Madrid devant des journalistes à son arrivée dans la matinée à l'aéroport de Montevideo. Griezmann, qui passera trois jours dans le pays, a été invité par Diego Godin, capitaine de l'équipe d'Uruguay et parrain d'un de ses enfants, à assister à son mariage qui avait lieu mercredi après-midi.

Lors d'une conférence de presse, Antoine Griezmann a expliqué que «cela lui avait demandé des efforts de s'adapter» au jeu de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, et qu'il y était arrivé notamment «grâce à l'aide de (son coéquipier) Godin». «Maintenant, je suis un joueur qui peut aspirer à beaucoup de choses», a déclaré l'attaquant, qui n'avait pas célébré son but face à l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie et qui avait arboré une écharpe aux couleurs de la Celeste lors d'une conférence de presse pendant ce Mondial. «Ce sont des choses que je ne prévois pas avant. Je suis comme ça», a-t-il assuré.

Arrivé à bord d'un vol privé, Griezmann a ensuite signé pendant près d'une demi-heure des autographes à plusieurs dizaines d'admirateurs venus à l'aéroport lui souhaiter la bienvenue. Selon la presse locale, outre le Français, d'autres internationaux tels l'Espagnol Juanfran et le Colombien Santiago Arias de l'Atlético Madrid, sont conviés à la cérémonie. Les stars uruguayennes Luis Suarez (FC Barcelone) et Edinson Cavani (Paris SG), sont également de la fête. (nxp)