La transaction, annoncé imminente depuis quelques jours par la presse des deux pays, met en jeu des sommes importantes: le milieu brésilien quitte l'Espagne contre 72 millions d'euros (plus 10 de bonus), son homologue bosnien fait ses adieux à la «Vieille Dame» contre 60 millions d'euros (plus 5 de bonus). Cela place cet échange à des hauteurs comparables à celles atteintes par l'activation de l'option d'achat de l'Argentin Mauro Icardi (Inter Milan) au Paris SG et l'arrivée de l'Allemand Timo Werner (Leipzig) à Chelsea, les deux principaux accords de cette période post-coronavirus dans le football jusque-là.

Les deux joueurs resteront toutefois sous leurs couleurs actuelles jusqu'à la fin des compétitions de la saison 2019-20, ce qui pourrait même aboutir à une opposition entre les deux footballeurs si Barça et Juve venaient à se croiser lors de la phase finale de Ligue des champions, disputée en août dans un format inédit.

Différence d'âge: 6 ans

L'ancien Lyonnais Pjanic, 30 ans et 92 sélections en équipe nationale, a signé pour quatre saisons avec le Barça, qui a fixé sa clause libératoire à 400 millions d'euros. Âgé de 23 ans, Arthur a lui disputé 20 rencontres avec son équipe nationale, et 28 cette saison avec le Barça, avec quatre buts au compteur toutes compétitions confondues. Il avait rejoint le club catalan deux ans plus tôt en provenance de Gremio avec la dure tâche de succéder à la légende Xavi, mais sans s'imposer comme un titulaire indiscutable du dense milieu barcelonais, bien que multipliant les apparitions.

Son départ braque de nouveau les projecteurs sur la direction du club de Lionel Messi, dont les récents choix sur le marché des transferts ont été critiqués, avec peu de réussites. Si la transaction peut paraître défavorable au Barça sur le long terme au vu de la différence d'âge des deux joueurs (6 ans et 4 mois), elle permet toutefois de soulager à court terme les finances, durement touchées par les conséquences de la pandémie. Un échange similaire avait été conclu l'an dernier par le Barça avec Valence pour les gardiens Jasper Cillessen et Neto, aujourd'hui doublure de Marc-André ter Stegen.

Le club catalan doit jouer un huitième de finale retour de C1 contre Naples (aller: 1-1) avant d'espérer jouer la victoire lors d'un tournoi inédit à huit clubs prévu à Lisbonne du 12 au 23 août. La Juve est elle aussi toujours en lice, avec un 8e retour à disputer contre Lyon (défaite 1-0 à l'aller en France). (afpnxp)