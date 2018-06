Pep Guardiola, l'entraîneur catalan de Manchester City, s'est défendu dimanche des accusations de racisme lancées par l'Ivoirien Yaya Touré, qu'il a eu sous ses ordres à City et au Barça, dans une interview à la télévision espagnole TV3.

«Il sait que je ne le suis pas», a déclaré Guardiola, à qui il a été demandé de réagir aux déclarations de Yaya Touré dans les colonnes du magazine France Football publié mardi dernier.

«Que voulez-vous que je fasse ? Nous avons été ensemble pendant deux ans. Il a eu 365 jours puis 365 autre jours pour me faire part de son sentiment», a souligné Guardiola. «Ça n'est pas important, ça ne fait rien», a-t-il ajouté.

«Problèmes avec les joueurs de couleur»

Dans l'interview accordée à France Football, Yaya Touré, 35 ans, avait déclaré que Pep Guardiola avait des problèmes «avec les joueurs de couleur». «Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il est passé, je me pose des questions (...) Il fait semblant de ne pas en avoir, car il est trop intelligent pour se laisser piéger. Il ne l'avouera jamais», affirmait-t-il.

Hello my name is Yaya Toure and I hold a grudge towards Pep Guardiola for replacing me with one of the best DMs of all time. I also get upset about birthday cakes.