Pep Guardiola, sacré champion d'Angleterre avec Manchester City dimanche lors de la dernière journée de Premier League, a estimé que ce deuxième titre en deux ans était «le plus difficile» de sa carrière.

????? "Le titre le plus dur que j'ai remporté"



Pep Guardiola a salué l'adversité imposée par #Liverpool jusqu'au bout de la saison en Premier League ???? pic.twitter.com/Tn0anX1TOt — Goal France (@GoalFrance) 13 mai 2019

«Nous devons féliciter Liverpool et dire merci, parce qu'ils nous ont poussés et nous ont permis d'améliorer notre niveau», a réagi Pep Guardiola à l'issue de la victoire de son équipe à Brighton (4-1). «Gagner est tellement addictif et dans quelques jours, nous aurons la FA Cup. J'ai gagné en Espagne et en Allemagne, mais c'est ici le plus difficile», a-t-il déclaré en conférence de presse, lui qui a remporté trois titres de champion à Barcelone et au Bayern Munich.

Pep Guardiola est le premier entraineur à réaliser le back to back dans 3 pays différents.



???????? La Liga

???????? Bundesliga

???????????????????????????? Premier League



Meilleur entraineur du monde. ???? pic.twitter.com/Zim9LSrbrl — Manchester City FR (@MCIFrance) 12 mai 2019

«Obtenir 198 points en deux saisons est incroyable. Pour remporter le titre, nous devions gagner 14 matches d'affilée. Nous savions depuis trois mois que nous ne pouvions pas perdre de points», a rappelé le manager au micro de «Sky Sports». «Ce sera encore plus dur la saison prochaine. Mais nous serons plus forts aussi. Gagner deux fois de suite dans ce championnat, dans ce pays, avec tous ces managers et joueurs incroyables, quand tout le monde investit autant d'argent... c'est parce que nous avons été vraiment, vraiment bons. Je suis désolé, mais c'est la réalité», a insisté le Catalan.

Pep points accumulation as a coach:



87 — Barça 2008-09

99 — Barça 2009-10

96 — Barça 2010-11

91 — Barça 2011-12

90 — Bayern 2013-14

79 — Bayern 2014-15

88 — Bayern 2015-16

78 — City 2016-17

100 — City 2017-18

98 — City 2018-19



906 points out of 1104 possible (82%) [Misterchip] pic.twitter.com/zeIbWpcPPr — The Pep (@GuardiolaTweets) 12 mai 2019

«C'est exactement pour ça que je suis venu au club. C'est une journée incroyable», a de son côté réagi l'attaquant Raheem Sterling. «La mentalité du manager est la meilleure: gagner, gagner, gagner, gagner. Je suis heureux de travailler, d'apprendre et de gagner une autre Premier League. Les joueurs se poussent les uns les autres. Personne n'est à l'aise ici, tout le monde est sur ses gardes. Ça a été une belle saison», a jugé l'international anglais.

???????? Pep Guardiola as manager:



???? 581 Games

???? 26 Trophies



3 ???????????? La Liga

3 ???????????? Supercopa

2 ???????????? Copa del Rey

1 ???????????? Tercera



3 ???????????? Bundesliga

2 ???????????? DFB-Pokal



2 ???????????????????????????????? Premier League

2 ???????????????????????????????? League Cup



3 ???????? CW Cup

3 ???????????? Super Cup

2 ???????????? UCL



???? A trophy won every 23 matches. pic.twitter.com/kf1fmui6Nb — SPORF (@Sporf) 12 mai 2019

(nxp)