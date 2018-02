«Pep Guardiola a jusqu'au lundi 5 mars (18h) pour s'expliquer», a annoncé la Fédération anglaise de football qui a ouvert une enquête disciplinaire contre l'entraîneur de Manchester City.

L'objet de la discorde? Un petit ruban jaune que place Guardiola sur sa veste depuis la fin de l'année 2017. Un signe de solidarité avec quatre responsables catalans emprisonnés en Espagne.

L'ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone était conscient d'enfreindre le règlement de la FA avec cette distinction. «S'ils veulent me suspendre (pour cela) - l'UEFA, la Premier League, la Fifa - Okay (...) Pendant ce temps, d'autres personnes sont en prison», avait-il rajouté.

(Le Matin)