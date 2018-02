Guillaume, alors qu’à Berne le champagne est au frais depuis 32 ans, on aimerait déjà vous féliciter pour ce titre qui vous tend les bras…

On aimerait tous ouvrir plusieurs bouteilles, mais on est encore loin du compte. Ce serait tellement stupide de se croire déjà arrivé alors que Berne attend ça depuis 1986… On reste vigilants, sans aucune place pour la suffisance. Mais on sait que l’on a envie de finir dans les livres en entrant à notre tour dans l’histoire.

Franchement, qu’est-ce qui pourrait encore empêcher YB d’être sacré champion?

On est notre pire ennemi. L’adversaire le plus compliqué pour YB, c’est nous-mêmes. Par le passé, on a eu du mal à trouver de la régularité dans nos résultats.

À Berne, le danger peut venir de partout. Hormis vous, il y a Assalé, Nsame, Sulejmani, etc. Faites-vous un concours interne pour savoir qui terminera meilleur buteur?

Ce n’est pas le moment. Ces dernières années, c’était moi, mais cela n’avait servi à rien! (Rires.) Sérieusement, que cela soit X, Y ou Z, je m’en fous un peu. Si l’on arrive à soulever le trophée, ce sera tous ensemble. On a passé l’âge de se mettre dans ce genre de compétitions.

Depuis le temps que vous le côtoyez, quel lien entretenez-vous avec le ballon?

Sa meilleure place est au fond des filets. Je suis payé pour le voir finir là-bas. Un but, c’est l’aboutissement du travail qui a été fait en amont. Je sais garder la tête froide. La surface de réparation, c’est chez moi. Dès que j’y suis, je veux m’imposer. Car un attaquant, qu’on le veuille ou non, n’existe qu’à travers les statistiques. Ça peut amplifier son côté égoïste. À un certain moment de ma carrière, on a pu me reprocher de ne pas être assez tueur, d’être trop gentil.

Après chaque but, vous pensez à quoi? C’est une forme de libération?

C’est surtout un soulagement. Intérieurement, je me dis: «Voilà, ton job, mon gars, tu l’as fait.» C’est une émotion qui te submerge et qui, parfois, peut tourner à l’obsession d’une vie. Si chaque but compte, certains sont plus importants que d’autres. Parfois j’ai l’impression d’en avoir marqué deux d’un seul coup! Le 1-0 que je mets à la 90e en finale de la Coupe de France n’a pas la même valeur que le quatrième but d’une large victoire d’YB.

On vous sent bien installé dans notre pays. Qu’est-ce que la Suisse vous offre que la France vous refusait?

Après la folie médiatique que j’ai vécue à Paris, Berne paraît bien tranquille. Cela me convient parfaitement. Je n’ai jamais été quelqu’un qui courait après la lumière. Ici, ma vie est normale. C’est l’endroit, la ville où je devais me retrouver. En France, tout est prétexte à polémique, tout y est exagéré. On est dans la superficialité. Dès qu’il y a un petit quelque chose, chacun l’assaisonne à sa façon.

Pour un footballeur, vous êtes du reste modérément présent sur les réseaux sociaux…

Je n’ai pas besoin des autres pour savoir qui je suis et je sais me protéger. J’ai un total détachement sur ce qui se dit de moi. Aujourd’hui, on vit dans un monde compliqué parce qu’on a bien voulu le rendre compliqué. J’essaie de simplifier ma vie au maximum.

Quel regard portez-vous sur l’image que vous dégagez?

Laisser une bonne image partout où l’on passe, ça compte. Cela tient à mon éducation. Mais je ne cherche pas forcément à être le chouchou. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n’est du reste pas mon objectif. Mais on est un joueur, on a un ego. Alors au début, on veut être le plus fort, le plus beau, celui que l’on admire… Avec le temps, j’ai appris à relativiser. Tout passe souvent par les émotions. Mais trop vouloir les contrôler, c’est un peu dangereux parce que l’on devient manipulateur de soi-même. À l’opposé, on peut être trahi par ses émotions si on les laisse trop s’exprimer.

Pour vous, quel est le plus grand problème du footballeur?

Son ego. Parce que l’on veut toujours que le sien soit en premier. À mes yeux, la plus grande star est celle qui arrive à rester à sa place. Sans parler que chacun à sa manière est une star. Cela, j’ai mis du temps à le comprendre. Le monde est aussi vaste que complexe. J’ai vu beaucoup de choses; et en même temps, rien du tout.

À vous entendre, chacun peut devenir la star de sa propre vie, c’est ça?

Les vraies stars ne sont pas celles que l’on encense. Ce sont celles du quotidien, les ouvriers, la caissière du supermarché. J’ai du respect pour ces gens-là, notamment les cuisiniers. Une belle assiette, tout ce qu’ils créent, c’est formidable. Car moi, à part le foot, je ne sais pas faire grand-chose. Être une star, ce n’est pas passer à la TV.

Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans la vie?

Mon métier. J’y prends de plus en plus goût car je me dis que dans deux ans, c’est peut-être fini, même si au fond de moi, j’aimerais jouer jusqu’à 40 ans. J’adore me réveiller le matin et me dire: «Putain, je suis bien, la vie est belle. Je suis fier de mon parcours, ce n’est pas tombé du ciel.» Être heureux, c’est la base. Mais je n’en fais pas non plus un but dans la mesure où je le suis.

Aimeriez-vous être reconnu pour autre chose que le foot? En tant que musicien par exemple?

Je me rends mieux compte du travail qu’il faut pour devenir un artiste accompli. J’ai composé des musiques, j’ai fait des chansons, j’espère bientôt enregistrer un album. J’arrive à trouver ma place dans tous les mondes. Mais l’investissement que j’ai mis dans le foot, je ne sais pas si je suis prêt à le reproduire dans la musique.

Vous semblez fort, vous dégagez une solide assurance, mais derrière la façade, avez-vous des faiblesses, des fractures humaines?

Comme tout un chacun. C’est ce qui fait notre force. J’ai mes cicatrices, des petites plaies qui m’ont fait mal et plier un genou. Oui, j’ai des failles. Si on sait les comprendre au lieu de les affronter, elles permettent de grandir. Tant mieux si le tableau est blanc. Mais pour comprendre pourquoi il est si blanc, il faut parfois y mettre des touches de noir. Pour être vraiment heureux, il faut avoir vécu la tristesse.

Vous êtes séparé, votre fils, qui vit à Bordeaux avec sa maman, vous a rejoint cette semaine pour les vacances.

Il a besoin de moi, d’avoir aussi des limites. Le rôle d’un père, c’est un sacré boulot. Sur les questions d’éducation, je ne lâcherai jamais. C’est ce qui te permet d’être quelqu’un de bien ou pas. C’est une mission que j’ai à mener. Je préférerais être un meilleur papa que footballeur. Dans quelques années, j’espère qu’il me dira que j’étais un bon papa.

Avant cela, il y a ce samedi la visite du FC Sion…

L’une de nos forces, c’est que l’on ne s’occupe plus de l’adversaire. On sait ce qui se passe cette saison en Valais. Face à une bête blessée, concentrons-nous sur ce que l’on doit faire. Franchement, comment va jouer Sion n’est pas trop mon problème. (nxp)