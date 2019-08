Qui de Super Pepino, Boilerman ou Grayou est la championne du monde des mascottes? C’est ce qu’a voulu savoir le créateur de la page Twitter «Mascots Minute Silence». Pour se faire, il a organisé un tournoi à coups de sondages sur le réseau social. L’idée fait mouche et le nombre de vote dépasse 50 000 lors de la finale qui se terminait dimanche.

??World Cup of Football Mascots??

FINAL@Gunnersaurus vs. Kingsley @ThistleMascot

??Voting poll below??

Voting ends Sunday @ 4pm

Please RT after you've voted.#WCoFM — Mascots Minute Silence (@MascotSilence) August 2, 2019

Il semblerait que l’idée ait plu aux fans d’Arsenal, puisque c’est Gunnersaurus qui s’est imposé en finale contre Kingsley, la mascotte de l’équipe écossaise Partick Thistle. Pourtant, plusieurs prétendants avaient leur chance.

COMING SOON...



??World Cup of Football Mascots??



Which mascot would get your vote? #WCOFM pic.twitter.com/TAsz3VUBjC — Mascots Minute Silence (@MascotSilence) May 15, 2019

Durant cette compétition, on a notamment pu voir un quart de finale espagnol très disputé, remporté par Super Pepino:

??World Cup of Football Mascots??

Quarter Final 2

Super Pepino vs. Palmerin

??Voting poll below??

Please RT after you’ve voted.#WCoFM pic.twitter.com/OenasfQmDT — Mascots Minute Silence (@MascotSilence) July 31, 2019

Mention spéciale pour Boilerman, la mascotte de West Bromwich, qui s’est inclinée contre le futur vainqueur en demi-finale. Selon les critères, le chauffe-eau avait pourtant ses chances.

??World Cup of Football Mascots??

Semi Final 2

Gunnersaurus vs. Boiler Man

??Voting poll below??

Please RT after you’ve voted.#WCoFM pic.twitter.com/lCuYNZKqv2 — Mascots Minute Silence (@MascotSilence) August 1, 2019

Arsenal tient déjà son premier trophée de la saison. (nxp)