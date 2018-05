Quelle surprise pour Djibril Cissé! Pour son dernier match à domicile avec Yverdon Sport, l'attaquant français a reçu un magnifique cadeau: la visite de Guy Roux, ainsi que celle de sa propre mère, qui ont tous deux donné le coup d'envoi du derby nord-vaudois face à Bavois!

«On a déjà ton remplaçant. Il a signé pour deux ans!»

Le président Mario Di Pietrantonio a réussi son coup avec une petite mise en scène très réussie. Dans les faits, alors qu'Anthony Braizat était en train d'effectuer sa théorie de match, dans le secret du vestiaire, le président l'a interrompu... pour annoncer que son entraîneur avait signé au Lausanne-Sport! L'entraîneur d'YS était au courant de la blague et a joué le jeu, faisant mine d'être surpris. «On a déjà ton remplaçant. Il a signé pour deux ans», a lâché le président, taquin, en faisant entrer... Guy Roux, le légendaire entraîneur de l'AJ Auxerre. Djibril Cissé, surpris et ému, s'est évidemment levé pour accueillir celui qu'il considère comme son deuxième père. Des retrouvailles spectaculaires, que Guy Roux a accompagné de la citation suivante: «Chers joueurs d'Yverdon Sport, n'oubliez jamais la chance que vous avez eue de jouer avec Djibril.»

Sa propre mère le suit sur le terrain, là aussi une surprise!

Mais ce n'était pas fini pour «Djib», qui ne s'attendait pas non plus une heure plus tard à voir sa propre mère entrer après sur le terrain! Un secret très bien gardé, jusqu'au dernier moment. Accompagné de deux de ses enfants, là aussi une surprise, le Français, meilleur buteur de Promotion League (24 buts avant le match face à Bavois) a donc eu droit à des adieux en beauté. De quoi lui avoir fait passer (un peu...) le goût amer de sa non-prolongation de contrat. Ce samedi, tout était oublié: il était simplement temps pour Djibril Cissé de profiter de son dernier match à domicile avec le maillot d'Yverdon Sport.

En pleurs juste avant le coup d'envoi, tant l'émotion et la surprise étaient grandes, l'ancien attaquant des Bleus ne pourra sans doute jamais oublier cette journée, même s'il a connu bien d'autres grandes émotions dans sa carrière.

(Le Matin)