La victoire de Dortmund 1-0 dans le temps additionnel, samedi à Düsseldorf, va obliger le Bayern Munich à attendre encore quelques jours pour décrocher son huitième titre consécutif de champion d'Allemagne, s'il s'impose à 18h30 à domicile contre Mönchengladbach.

C'est l'inévitable Erling Haaland, préservé en début de partie après sa blessure au genou et entré à l'heure de jeu, qui a marqué de la tête à 20 secondes du coup de sifflet final sur un centre parfait du défenseur suisse Manuel Akanji. Sûrement très soulagé par cet heureux dénouement, l’entraîneur vaudois Lucien Favre pourrait bien s’être fait un petit quelque chose au mollet en célébrant l’unique but de la rencontre.

???? Manuel Akanji passeur décisif à la 95e sur ce but de Haaland ! Dortmund l’emporte face à Düsseldorf dans les derniers instants et s’accroche à un mince espoir de titre. pic.twitter.com/Aet6aj4fZP

Lucien Favre is questionable for the next game. Dortmund host Mainz already on Wednesday #SoftTissue pic.twitter.com/XOBboLr4no