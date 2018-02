Meilleur buteur de l'histoire de Napoli, Marek Hamsik a bien cru avoir augmenté son capital-buts, dimanche soir contre SPAL Ferrare.

A la 63e minute du match, alors que le score était de 1-0 pour la formation napolitaine, il s'est élevé plus haut que son adversaire direct pour inscrire le 2-0 d'un coup de tête au deuxième poteau.

Tout à sa joie, il est allé célébrer sa réussite de manière rageuse, en se laissant glisser à l'angle du terrain. Résultat: il a proprement cassé le poteau de corner en deux.

Un bilan catastrophique

L'arbitre l'a alors averti pour manifestation de joie exagérée. Pire: dans la foulée, il a indiqué un coup franc en faveur de SPAL.

Le but de Hamsik a en effet été annulé après consultation des arbitres assistants vidéo. Après avoir étudié les images pendant deux minutes, ils sont arrivés à la conclusion que le Slovaque était en position de hors-jeu.

Pas de but, un carton jaune et un poteau de corner à remplacer: on a vu mieux comme bilan!

Hamsik se consolera peut-être (un peu), puisque Napoli a maintenu son avantage d'un but jusqu'à la fin, ce qui lui permet de garder la tête de Serie A avec un point d'avance sur la Juventus.

(Le Matin)